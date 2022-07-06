來放空、耍廢吧！南投「集集集度放空學校」即起登場　循台灣百年鐵道來場說走就走的旅行

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）你有多久沒有好好放空了?現代人受疫情、工作、生活等各種壓力，每個人都需要尋找屬於自己的me time來「放空」，但耍廢放空也要廢得有姿態，空得有深度，其中充滿技巧，更蘊藏你所想像不到的學問，華康字型特別匯集了集集支線和周邊地區在地特色打造「集集集度放空學校」，並推出此次活動限定的「華康放空體」，循百年鐵路集集支線，用字型帶出最有溫度的在地旅行！

來一場黑泥田輸贏都開心的拔河比賽，和自己的朋友組成隊伍，撩起褲管在黑泥田裡奮力對抗，就算弄得全身髒卻也獲得快樂。（華康字型提供）

華康放空體帶路 循集集百年鐵路尋找專屬你的課程

中文字型品牌「華康字型」長期著重於文字的溫度和能量傳達，並以字型的力量支持和點亮地方，展現文字生命力，協助地方創生。這次來到南投集集，將特色景點和在地文化匯集成「集集集度放空學校」，讓不論是回鄉的遊子或是外地觀光客，都能透過字型的特色，挖掘群山環繞的小鎮魅力。此外更特別設計出此次活動限定的「華康放空體」形象字型，讓民眾感受字型的影響力，循著文字細細體驗家鄉的獨特魅力。

集字練習課程，邀請民眾拿起毛筆和紙，由專業老師帶領創造集字，體驗文字之美就在一筆一畫之間。（華康字型提供）

不趕行程的旅行 緩步沉浸集集的「放空」時光

南投縣集集鎮人口是全國人口數第二少的城鎮，但卻富含人文和自然資產，更有少見的百年鐵路支線貫穿。「集集集度放空學校」主打放空練習，邀請民眾淨空心靈，重新認識在地的美麗小鎮，參與民眾可循著集集鐵路沿線，以搭乘火車和台鐵接駁車等方式走訪各「教室」之間。

沿著百年鐵路集集支線從二水到車埕，規劃了包括放空勞作、放空體育、放空自習、放空美食等36堂豐富的課程，提供民眾跳脫以往走馬看花的旅遊模式，以「放空」深入每個角落，包括添興窯的手作捏陶、在黑泥田裡進行贏的人爽輸了更爽的拔河、捕捉濁水車站一眼瞬間列車長的交接儀式，或是獻給水果狂粉的各式台灣水果冰淇淋等，同時還可以在放空福利社購買最有特色的伴手禮，讓你體驗一場全新的放空旅行。

在濁水車站觀看交接練習，體驗台灣為數不多的鐵道交接儀式，看列車長和站長如何在一瞬間傳承數十載的交接過程。（華康字型提供）

即日起至2022年8月31日止，號召各地喜歡「放空」或想練習「放空」的人都能來到南投集集，選修自己的「放空」學分。「集集集度放空學校」集結集集支線和周邊地區特色景點的期間限定學校，更多資訊請瀏覽集集集度放空學校官網。