Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

來放空、耍廢吧！南投「集集集度放空學校」即起登場　循台灣百年鐵道來場說走就走的旅行

走一趟集集百年鐵路，在歷史的脈絡中尋找自我的「空」間

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/06 09:51
「集集集度放空學校」，利用最放空的方式深入旅行集集百年鐵道支線，體驗36堂放空課程帶來的小鎮魅力!（華康字型提供）

「集集集度放空學校」，利用最放空的方式深入旅行集集百年鐵道支線，體驗36堂放空課程帶來的小鎮魅力!（華康字型提供）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）你有多久沒有好好放空了?現代人受疫情、工作、生活等各種壓力，每個人都需要尋找屬於自己的me time來「放空」，但耍廢放空也要廢得有姿態，空得有深度，其中充滿技巧，更蘊藏你所想像不到的學問，華康字型特別匯集了集集支線和周邊地區在地特色打造「集集集度放空學校」，並推出此次活動限定的「華康放空體」，循百年鐵路集集支線，用字型帶出最有溫度的在地旅行！

來放空、耍廢吧！南投「集集集度放空學校」即起登場　循台灣百年鐵道來場說走就走的旅行來一場黑泥田輸贏都開心的拔河比賽，和自己的朋友組成隊伍，撩起褲管在黑泥田裡奮力對抗，就算弄得全身髒卻也獲得快樂。（華康字型提供）

華康放空體帶路　循集集百年鐵路尋找專屬你的課程

中文字型品牌「華康字型」長期著重於文字的溫度和能量傳達，並以字型的力量支持和點亮地方，展現文字生命力，協助地方創生。這次來到南投集集，將特色景點和在地文化匯集成「集集集度放空學校」，讓不論是回鄉的遊子或是外地觀光客，都能透過字型的特色，挖掘群山環繞的小鎮魅力。此外更特別設計出此次活動限定的「華康放空體」形象字型，讓民眾感受字型的影響力，循著文字細細體驗家鄉的獨特魅力。

來放空、耍廢吧！南投「集集集度放空學校」即起登場　循台灣百年鐵道來場說走就走的旅行集字練習課程，邀請民眾拿起毛筆和紙，由專業老師帶領創造集字，體驗文字之美就在一筆一畫之間。（華康字型提供）

不趕行程的旅行　緩步沉浸集集的「放空」時光

南投縣集集鎮人口是全國人口數第二少的城鎮，但卻富含人文和自然資產，更有少見的百年鐵路支線貫穿。「集集集度放空學校」主打放空練習，邀請民眾淨空心靈，重新認識在地的美麗小鎮，參與民眾可循著集集鐵路沿線，以搭乘火車和台鐵接駁車等方式走訪各「教室」之間。

沿著百年鐵路集集支線從二水到車埕，規劃了包括放空勞作、放空體育、放空自習、放空美食等36堂豐富的課程，提供民眾跳脫以往走馬看花的旅遊模式，以「放空」深入每個角落，包括添興窯的手作捏陶、在黑泥田裡進行贏的人爽輸了更爽的拔河、捕捉濁水車站一眼瞬間列車長的交接儀式，或是獻給水果狂粉的各式台灣水果冰淇淋等，同時還可以在放空福利社購買最有特色的伴手禮，讓你體驗一場全新的放空旅行。

來放空、耍廢吧！南投「集集集度放空學校」即起登場　循台灣百年鐵道來場說走就走的旅行在濁水車站觀看交接練習，體驗台灣為數不多的鐵道交接儀式，看列車長和站長如何在一瞬間傳承數十載的交接過程。（華康字型提供）

即日起至2022年8月31日止，號召各地喜歡「放空」或想練習「放空」的人都能來到南投集集，選修自己的「放空」學分。「集集集度放空學校」集結集集支線和周邊地區特色景點的期間限定學校，更多資訊請瀏覽集集集度放空學校官網
集集
南投
集集集度放空學校
鐵道之旅

相關新聞

香港男星抵台灣爆血確診「通緝」採檢人員　陳時中：不允許對醫護人員有暴力行為
香港男星抵台灣爆血確診「通緝」採檢人員　陳時中：不允許對醫護人員有暴力行為
2022/04/04 16:44
台灣南投奧萬大遊樂區導入「森林星空帳篷」 顛覆傳統賞楓印象
台灣南投奧萬大遊樂區導入「森林星空帳篷」 顛覆傳統賞楓印象
2022/03/11 16:29
【快訊】台灣18日下午1:49發生芮氏規模5.2地震•震央在花蓮近海　震度4級以上地區：花蓮宜蘭與南投
【快訊】台灣18日下午1:49發生芮氏規模5.2地震•震央在花蓮近海　震度4級以上地區：花蓮宜蘭與南投
2021/10/18 14:03
地牛翻身！ 氣象局：未來3日內或有規模4餘震
地牛翻身！ 氣象局：未來3日內或有規模4餘震
2021/09/13 21:00
【更新】如夢似幻「粉黛亂子草」屬外來入侵種　台灣南投縣府要求集集業者1週內移除•否則開罰
【更新】如夢似幻「粉黛亂子草」屬外來入侵種　台灣南投縣府要求集集業者1週內移除•否則開罰
2021/08/23 16:34

更新時間 : 2022-07-06 10:10 GMT+08:00

最受歡迎

中台灣屁孩欺負阿伯踢到鐵板　反被「十五神虎」打趴
中台灣屁孩欺負阿伯踢到鐵板　反被「十五神虎」打趴
安捷航空在台灣推「高空跳傘」 逾1萬人搶80個免費體驗名額
安捷航空在台灣推「高空跳傘」 逾1萬人搶80個免費體驗名額
Novavax疫苗來囉！台北市備2.5萬劑　7/5起開放預約
Novavax疫苗來囉！台北市備2.5萬劑　7/5起開放預約
〈時評〉精神崩潰的中國 走投無路的政權 欲哭無淚的百姓
〈時評〉精神崩潰的中國 走投無路的政權 欲哭無淚的百姓
中國清零不成12城市傳疫情 老燈：至晚9月廢清零
中國清零不成12城市傳疫情 老燈：至晚9月廢清零
吃貨注意！郭靜投資「麻十七」插旗台北101美食街　預告粉絲見面會獻唱新歌
吃貨注意！郭靜投資「麻十七」插旗台北101美食街　預告粉絲見面會獻唱新歌
林務局整理台灣森林旅遊指南　公開12星座暑假造訪療癒秘境
林務局整理台灣森林旅遊指南　公開12星座暑假造訪療癒秘境
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【郭台銘投資】台灣首款國產家用PCR檢測機　全家便利商店6日開賣
【郭台銘投資】台灣首款國產家用PCR檢測機　全家便利商店6日開賣
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用