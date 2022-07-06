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金管會召開台灣銀行總經理業務聯繫會議　黃天牧籲國銀老總注意四件事

金管會：總經理業務聯繫會議是主管機關與銀行業者面對面溝通的重要平臺，期許銀行配合金管會相關措施，同時完善風險管理，以維持金融穩定及協助經濟發展。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/06 09:31
金管會召開台灣銀行總經理業務聯繫會議　黃天牧籲國銀老總注意四件事

(來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）金融監督管理委員會昨(5)日召開本國銀行總經理第53次業務聯繫會議，就當前重要政策措施以及社會大眾關心議題交換意見。金管會主委黃天牧特別強調四點：關懷弱勢民眾金融需求、勿漂綠、反詐騙、反洗錢，期許銀行配合相關措施，同時完善風險管理，以維持金融穩定及協助經濟發展。

由銀行局莊局長琇媛主持本國銀行總經理第53次業務聯繫會議，邀集中華民國銀行商業同業公會全國聯合會及39家本國銀行總經理，金管會主委黃天牧於會議結束前到場，對這次會議議題強調四點：一、銀行吸收社會資金，應關懷高齡、失智、身心障礙者、偏鄉等弱勢民眾之金融需求，實現金融包容性。二、近期國外主管機關對「漂綠」或永續資訊不實採取裁罰措施，金管會目前對銀行業仍以鼓勵方式推動「綠色及永續金融」，籲各銀行注意相關商品及服務須名實相符。三、詐騙造成民眾財產損失，希望銀行從業人員秉持同理心，跨部門共同合作協助民眾防制詐騙。四、執行洗錢防制過程中，應注意落實以風險為基礎，並符合比例原則。

金管會表示，總經理業務聯繫會議是主管機關與銀行業者面對面溝通的重要平臺，期許銀行配合金管會相關措施，同時完善風險管理，以維持金融穩定及協助經濟發展。
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勿漂綠
反詐騙
反洗錢
風險管理
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