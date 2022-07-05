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【有人的地方就有江湖】疫情趨緩上班族回籠 南韓再傳職場霸凌

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/05 18:28
（圖／Unsplash_ <a href="https://unsplash.com/@thecreativv">The Creativv</a>）

（圖／Unsplash_ The Creativv

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）南韓職場霸凌惡名昭彰出了名，隨著疫情趨緩，員工重新回到「面對面」工作的型態，職場上不公不義、仗勢凌人的情景，也宣告回歸。

Gapjil就是在這種社會下衍生出的詞彙，指的是倚仗權勢欺凌他人的情況，在財閥掌控的企業與政界尤是如此。CNN報導，根據研究公司Embrain Public在6月所做的調查，千名上班族中，近30%過去一年來曾在職場遭到騷擾，高出3月的一份類似調查，當時約為23.5%。

騷擾型態與程度不一，從長官性騷擾到言語肢體霸凌皆有。有人遭長官髒話辱罵，有人被踢出公司群組，有人在同儕面前被上層羞辱，還有女性員工半夜收到醉醺醺的老闆傳來不雅的性騷擾訊息。

不是沒有反映，但檢舉者往往只是落得被懲罰報復的下場，有人被轉調到其他工作地點，有的被迫離職。於是許多人選擇苦往肚裡吞，或乾脆辭職，以免檢舉行為影響其求職前景。

受害者多為女性、兼職者、派遣員工或臨時工，直屬長官或高層管理階級是最常見的加害者。許多人抱怨，職場霸凌帶來心理創傷，導致憂鬱、失眠、缺乏動力等情況，卻鮮少人尋求諮商或治療。除了直截了當的欺負行徑，性別歧視在南韓職場也根深蒂固，如女性往往會在面試時被問及結婚與生育計畫。

南韓社會仗勢欺人的問題，在2019年鬧上國際新聞版面。當年大韓航空會長妻子李明姬（Lee Myung-hee）被爆出以言語肢體虐待員工，包括用金屬剪刀扔向園丁、逼忘了買薑的員工下跪等。不過，她最後只被判緩刑三年，勞團批根本高高舉起，輕輕放下。

南韓於2019年通過了一項立法，雇主若不當解雇檢舉霸凌的員工，將面臨三年刑期或科3,000千萬韓元罰金。此法一出，加上疫情爆發，職場騷擾行徑有所收斂，但隨著「社畜」回籠，職場霸凌情事再次浮上檯面。

延伸閱讀：
【下班來一杯吧】疫情趨緩聚餐文化回歸 南韓上班族「回不去了」
南韓
辦公
職場
霸凌
仗勢凌人
仗勢欺人
騷擾

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更新時間 : 2022-07-05 18:46 GMT+08:00

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