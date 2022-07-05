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張學友一句「香港加油」被出征 回應：盼中國人能「以理服人」

張學友的表態到部分中國網友強烈質疑及攻擊他「不愛國」，其中最受質疑的就是「香港加油」4個字。

By 娛樂組, 台灣英文新聞
2022/07/05 17:53
香港歌神張學友。（圖/中央社）

香港歌神張學友。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）香港歌神張學友在一支影片中祝福香港未來發展，並以一句「香港加油」作為結尾，不料卻被中國網友解讀為「不愛國」並被出征，張學友3日回應表示，他對「香港加油」成為禁語無法理解，盼中國人能「以理服人」。

為慶祝香港主權移交25年，北京出動許多藝人拍攝祝福影片，張學友也受邀以短短幾句話發表想法，張學友在影片中以粵語表示「香港這25年經歷了很多，高高低低、起起伏伏。但因為我是和這個城市一起成長的，我在這裡出生，在這裡長大，我仍然相信這個城市，仍然希望這個城市會變成一個比以前更加好的城市，香港加油。」不料這番祝詞卻被小粉紅曲解。

媒體指出，張學友的表態到部分中國網友強烈質疑及攻擊他「不愛國」，其中最受質疑的就是「香港加油」4個字。此外，張學友的這份祝詞中因沒有提及「祖國」，才引起小粉紅的刺激。

張學友本人也對中國網友的攻擊表示「不理解」，發表聲明指出他對「香港加油」成為「禁語」無法理解，並希望中國人能「以理服人」。

台北海洋科技大學副教授吳建忠分析小粉紅心態，由於張學友在影片中態度不卑不亢，和中共總書記習近平要香港人能夠「心悅誠服」地回歸，表現得不同，因此才會憤而出征。

對此，中國官媒前總編輯胡錫進表示「即使一些人就是一時衝動、糊塗，說了錯話，但面對輿論批評，他們改變態度，作出反悔。」也說「我們這代人年輕時是聽著張學友的歌過來的，我相信他的表白，也相信他的愛國愛港情懷。 」
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更新時間 : 2022-07-05 18:46 GMT+08:00

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