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資安生力軍報到！微智安聯進駐台南沙崙科技城 高志明：資訊力是國力展現

By 台灣英文新聞－編輯
2022/07/05 17:54
義美食品總經理高志明 (右）與微智安聯執行長蔡一郎（中）和鑑智實相科技執行長于燿彰7月5日在台南沙崙資安暨智慧科技研發大樓合影。

義美食品總經理高志明 (右）與微智安聯執行長蔡一郎（中）和鑑智實相科技執行長于燿彰7月5日在台南沙崙資安暨智慧科技研發大樓合影。 (來源 台灣英文新聞)

（台灣英文新聞 / 台南綜合報導）由台灣食品大亨高志明投資成立的微智安聯公司（Shielf eXtreme），今（5）日在科技部位於台南沙崙的「資安暨智慧科技研發大樓」舉行成立大會，高志明在會中重申了資安即國安的重要性，期許能為台灣出一點力。

微智安聯以成為全球資安演訓與駭客情資研究領導團隊為目標，成員由深諳資安實務技術的國內外專家所組成。微智安聯擅長預警型惡意情資分析、駭客行為研究，並提供攻防演訓、資安檢測等服務。

對促進資訊產業發展不遺餘力義美食品總經理高志明，在致詞時強調了資安相關人才的培育，與政府以相應政策扶植的重要性。高志明表示，「資訊力是國力，資安是國安」，他盼能貢獻一己之力，為台灣做點事。

今日同時也是鑑智實相科技（Digiforen Technology）正式進駐「資安暨智慧科技研發大樓」的日子，同樣獲高志明投資的鑑智實相科技，標榜以「資安鑑識實驗室」提供網路安全服務，降低資訊系統脆弱性。實驗室服務包括：數位鑑識、ISO/IEC 15408 測試、資安健檢、弱點掃描、滲透測試、IoT 測試等。

由科技部打造的資安暨智慧科技研發大樓，於2021年12月24日正式啟用。這座大樓位於臺南沙崙智慧綠能科學城，設有網路數據分析實驗室、資安人培學苑、工控攻防基地、智慧運輸模擬平台和台灣科技新創基地（TTA）南部據點等場域，是帶動南部數位轉型，將台灣推往亞太資安科技中心的發展重鎮。

資安生力軍報到！微智安聯進駐台南沙崙科技城 高志明：資訊力是國力展現
義美食品總經理高志明 (中）與微智安聯執行長蔡一郎（右）和鑑智實相科技執行長于燿彰7月5日在台南沙崙資安暨智慧科技研發大樓合影。

資安生力軍報到！微智安聯進駐台南沙崙科技城 高志明：資訊力是國力展現
義美食品總經理高志明 (前排）與微智安聯和鑑智實相科技全體員工7月5日在台南沙崙資安暨智慧科技研發大樓新辦公室前合影。
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更新時間 : 2022-07-05 18:46 GMT+08:00

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