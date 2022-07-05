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育幼院長大的熱血教師、帶人帶心的舉重教練　2022杏壇芬芳獎 新北滿滿教育愛

By 台灣英文新聞
2022/07/05 17:29
柯燕輝老師(黑衣)全力投動技職教育，圖為TIRT比賽與學生合影。(照片來源：新北市教育局提供)

柯燕輝老師(黑衣)全力投動技職教育，圖為TIRT比賽與學生合影。(照片來源：新北市教育局提供)

日前教育部國民及學前教育署公布2022年杏壇芬芳獎得獎名單，新北再創佳績，共計有9人及1組團體獲選。獲獎者包含高中組教師1人(安康高中許穎溪老師)、高職組教師3人(淡水商工柯燕輝老師、鶯歌工商張美玉老師、瑞芳高工劉若蘋主任)、國小組教師4人(十分國小陳昌維主任、中港國小林淑勤老師、吉慶國小林作逸主任、蘆洲國小李宜昌主任)、幼兒園組1人(屯山國小附幼簡葉真秀廚工)及團體1組(深坑國小校友會)。每一個得獎背後都是滿滿教育愛、感動人心的故事。

教育局長張明文表示，教育工作者是新北市重要的資產，感謝得獎教師及團體為教育工作默默耕耘、犧牲奉獻，新北教育品質的精進提升，全賴第一線教育工作者的努力。今年獲獎的主任、老師、廚工及校友會，為全市樹立典範，希望持續鼓勵所有教育工作者投入奉獻，造福新北學子。

這次得獎的安康高中許穎溪老師表示，自己從小就喜歡運動，在教書的過程中，因舉重隊有半數孩子來自單親、隔代教養或對讀書不感興趣學業成就較為低落，因此會請相關科目老師利用課後時間輔導孩子，陪伴完成功課。在學業與比賽的雙重壓力之下，也會注意孩子情緒變化，適時給予心理建設和輔導。為鼓勵努力用功的學生，每次段考完大方獎勵表現優異和進步的學生，用心接納每一位學生，強化孩子信心。

淡水商工柯燕輝老師表示，自己是技職出身，基於對技職教育的熱愛，相信每個學生都是種子，期待發掘天賦培育新血。任職科主任期間，積極引進業界資源，與科技大學合作專題製作課程，幫助學生接軌科技大學。此外，柯老師同時擔任教育部電機電子群科中心委員，協助電機電子群科課程發展，更推動控制科轉型，以機電整合為發展主軸，順利推動科務教師合作與教學經驗傳承，並鼓勵學生參加各種比賽增加競爭力。

喜歡幫助人，勇於承擔責任的吉慶國小林作逸主任，曾榮獲師鐸獎肯定。林主任曾擔任特教班教師，為許多特殊孩子服務，在課餘時間受邀至臺北市展望家園，義務擔任輔導老師，此外也常安排弱勢學生參與環境教育活動，讓學生變得更有自信和成就。他表示，自己童年時因父母先後不幸遇害，曾住過社會局安置的平價住宅，也在育幼院長大，擔任老師後特別注重弱勢學生和青少年的輔導，能夠為下一代承擔付出，是他的承諾與使命。

屯山國小附幼簡葉真秀廚工服務年資高達30餘年，不但滿足幼生寶貝的胃，也熱心關照孩子的學習情形，數十年如一日，深受親師生肯定。而去年因為腎結石經常腰痛不舒服的她也不辭辛勞，直到幼生放暑假，才甘願住院開刀。今年她即將屆齡退休，為大家樹立了教保工作者典範，堪稱杏壇芬芳。

教育局表示，感謝默默為新北教育付出辛勞的校園教職員們，也期望未來新北市能打造更加溫暖、安心的學習教育環境，讓新北學子快樂學習健康成長。

育幼院長大的熱血教師、帶人帶心的舉重教練　2022杏壇芬芳獎 新北滿滿教育愛

許穎溪老師(右)指導學生舉重榮獲佳績。(照片來源：新北市教育局提供)

育幼院長大的熱血教師、帶人帶心的舉重教練　2022杏壇芬芳獎 新北滿滿教育愛

林作逸主任注重弱勢學生和青少年的輔導，能夠為下一代承擔付出，是他的承諾與使命。(照片來源：新北市教育局提供)

育幼院長大的熱血教師、帶人帶心的舉重教練　2022杏壇芬芳獎 新北滿滿教育愛

簡葉真秀廚工(紅衣)配合教學介紹營養午餐食材來源。(照片由新北市教育局提供)

更新時間 : 2022-07-05 18:46 GMT+08:00

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