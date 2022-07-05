育幼院長大的熱血教師、帶人帶心的舉重教練　2022杏壇芬芳獎 新北滿滿教育愛

日前教育部國民及學前教育署公布2022年杏壇芬芳獎 得獎名單，新北再創佳績，共計有9人及1組團體獲選。獲獎者包含 高中組教師1人(安康高中許穎溪老師)、高職組教師3人(淡水商 工柯燕輝老師、鶯歌工商張美玉老師、瑞芳高工劉若蘋主任)、 國小組教師4人(十分國小陳昌維主任、中港國小林淑勤老師、 吉慶國小林作逸主任、蘆洲國小李宜昌主任)、幼兒園組1人(屯山 國小附幼簡葉真秀廚工)及團體1組(深坑國小校友會)。每一個得 獎背後都是滿滿教育愛、感動人心的故事。

教育局長張明文表示，教育工作者是新北市重要的資產， 感謝得獎教師及團體為教育工作默默耕耘、犧牲奉獻，新北教育品質 的精進提升，全賴第一線教育工作者的努力。今年獲獎的主任、 老師、廚工及校友會，為全市樹立典範， 希望持續鼓勵所有教育工作者投入奉獻，造福新北學子。

這次得獎的安康高中許穎溪老師表示，自己從小就喜歡運動， 在教書的過程中，因舉重隊有半數孩子來自單親、 隔代教養或對讀書不感興趣學業成就較為低落， 因此會請相關科目老師利用課後時間輔導孩子，陪伴完成功課。 在學業與比賽的雙重壓力之下，也會注意孩子情緒變化， 適時給予心理建設和輔導。為鼓勵努力用功的學生， 每次段考完大方獎勵表現優異和進步的學生，用心接納每一位學生， 強化孩子信心。

淡水商工柯燕輝老師表示，自己是技職出身， 基於對技職教育的熱愛，相信每個學生都是種子，期待發掘天賦培育 新血。任職科主任期間，積極引進業界資源， 與科技大學合作專題製作課程，幫助學生接軌科技大學。此外，柯老 師同時擔任教育部電機電子群科中心委員， 協助電機電子群科課程發展，更推動控制科轉型， 以機電整合為發展主軸，順利推動科務教師合作與教學經驗傳承， 並鼓勵學生參加各種比賽增加競爭力。

喜歡幫助人，勇於承擔責任的吉慶國小林作逸主任， 曾榮獲師鐸獎肯定。林主任曾擔任特教班教師， 為許多特殊孩子服務，在課餘時間受邀至臺北市展望家園， 義務擔任輔導老師，此外也常安排弱勢學生參與環境教育活動， 讓學生變得更有自信和成就。他表示，自己童年時因父母先後不幸遇 害，曾住過社會局安置的平價住宅，也在育幼院長大，擔任老師後特 別注重弱勢學生和青少年的輔導，能夠為下一代承擔付出， 是他的承諾與使命。

屯山國小附幼簡葉真秀廚工服務年資高達30餘年，不但滿足幼生寶 貝的胃，也熱心關照孩子的學習情形，數十年如一日，深受親師生肯 定。而去年因為腎結石經常腰痛不舒服的她也不辭辛勞， 直到幼生放暑假，才甘願住院開刀。今年她即將屆齡退休， 為大家樹立了教保工作者典範，堪稱杏壇芬芳。

教育局表示，感謝默默為新北教育付出辛勞的校園教職員們， 也期望未來新北市能打造更加溫暖、安心的學習教育環境， 讓新北學子快樂學習健康成長。

許穎溪老師(右)指導學生舉重榮獲佳績。(照片來源：新北市教育局提供)

林作逸主任注重弱勢學生和青少年的輔導，能夠為下一代承擔付出，是他的承諾與使命。(照片來源：新北市教育局提供)

簡葉真秀廚工(紅衣)配合教學介紹營養午餐食材來源。(照片由新北市教育局提供)