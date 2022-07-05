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【防乳癌守則】每天逾30人患乳癌！醫：避免這7大危險因子、3種人要提早篩檢

台灣乳癌好發年齡比歐美提早10年，醫師提醒低於40歲以下的年輕患者尤其需要注意，因為死亡率較高，且初經早、長期服用荷爾蒙藥物、或是有年輕乳癌的家族史者更要提早篩檢。

By 醫藥組, 台灣英文新聞
2022/07/05 17:28
（示意圖/Unsplash）

（示意圖/Unsplash）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）歌手朱俐靜年僅40歲就因乳癌過世，醫師建議女性多遵守12種健康習慣，已罹患乳癌者更要避免高風險因子，如開燈睡覺、飲酒過量等，最後若有初經早、長期服用荷爾蒙藥物或家族病史者則要提早篩檢。

《超級偶像》節目出身的歌手朱俐靜逝世消息震驚外界，也引起乳癌年輕化及相關議題的關注，由於台灣乳癌好發年齡比歐美提早10年，台灣醫師特別提醒女性「今天不養生明天養醫生」，並就已發表的實證醫學的報告整理出預防乳癌的守則。

保健名醫江守山表示以下12種方法能夠預防癌症的發生，不會帶來太多的痛苦，而且對生活品質干擾也相當有限，非常推薦女性多留意這些營養素和習慣的養成。

1. 多補充葉酸，降低酒精增加的乳癌

2. 吃1000 IU維生素D維生素A

3. 多吃魚

4. 哺乳

5. 每天至少運動30分鐘

6. 喝綠茶

7. 吃海帶

8. 吃石榴

9. 攝取多纖維素

10. 食用黃豆製品

11. 吃紅葡萄

12. 吃褪黒激素

除此之外，若已經罹患乳癌者，為對抗乳癌並且防止疾病再度復發，江守山醫師建議女性避免以下7大高風險因子，包含：

1. 肥胖

2. 喝酒多於一份（一罐啤酒, 一杯紅酒，一小杯烈酒）

3. 動物性雌激素: 使用5年以下風險1.81，五年以上風險2.65（含避孕藥及停經後賀爾蒙治療）

4. 游離輻射如X光

5. 塑化劑DEHP的暴露

6. 鎘

7. 開燈睡覺

最後，台灣乳癌年輕化趨勢更不容忽視。台灣乳房醫學會理事長暨臺北榮總乳房醫學中心主任曾令民醫師說，新增乳癌患者雖分布於各個年齡層中，但低於40歲以下的年輕患者尤其需要注意，因為死亡率較高。

曾令民表示，有3種人特別需要注意乳癌發生且要提早、定期做篩檢，這些高風險族群包含初經早、長期服用荷爾蒙藥物、或是有年輕乳癌的家族史者。其中以有家族病史最為關鍵。

曾令民強調，血緣關係愈親近風險就越高，由於1公分的腫瘤需5至10年才會形成，所以建議以家族史的確診年齡為基準，提前10年開始進行篩檢。舉例來說，如果媽媽在35歲時罹患乳癌，建議女兒從25歲起就要提高警覺。

面對乳癌年輕化且死亡率較高，台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院血液腫瘤科主治醫師賴基銘表示，年輕人切勿掉以輕心，仗著「還年輕」這三個字就忽視健康警訊，在治療上不甚積極，連病情惡化都無法及時掌控，導致無法挽回的憾事。
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朱俐靜
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防癌

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