新北市首創國小推動雙語教育百萬獎勵金 發表雙語自然教材LV包

新北市於今(5)日辦理110學年度國小推動雙語教 育績優頒獎暨雙語教材發表會,副市長劉和然出席表揚各校及教師對 雙語教育的付出。今年首創推動雙語獎勵計畫,共4校獲金英學校獎 、4師獲金英教師獎及4師獲雙語推手獎, 後續將提供得獎者申請雙語教學個人獎勵金、 教材研發補助金及出國考察補助金,總獎勵額度高達百萬。 今日活動也頒發54名教師雙語學分班結業證書, 並發表新北自行研發雙語教材,讓教師雙語教學能力更進一步。

副市長劉和然表示,為達2030新北雙語城願景, 新北市首創推動雙語獎勵計畫,鼓勵教師投入雙語教學, 表揚推動有功學校及教師。 特別感謝國立臺北教育大學及臺北市立大學與本市合作開辦雙語學分 班,今年共培養54名本國雙語教師,預計2026年本國雙語師資 達500位,達校校有雙語師資目標,提升國小教師雙語教學專業。

新北市英語資源中心與自然輔導團熱血教師群合作, 結合中外師專業能量研發雙語教材,以LV(Learning Vitamin)包命名,提供過去較缺乏的雙語課程內容, 幫孩子補充雙語學習維他命,未來四年內將陸續完成綜合、健體、 藝文等領域雙語教材,讓雙語教育在課程中紮根。

LV包編製團隊表示, 成功的雙語教學需將領域重點及學習內容轉化, 透過精選圖文設計引導孩子浸潤在學科及語言學習中。教材有16個 單元並包含教學手冊,將教學活動及互動語言完整呈現。 除實體出版,8月份將電子版置於親師生平台(https:// pts.ntpc.edu.tw/)供教師使用。 英資中心主任李美江說,老師可運用這次教材, 透過科學探究法讓小朋友觀察周遭自然現象,提出問題形成假設、 實驗驗證,結合英語學習解開自然奧祕,與他人分享新發現。

這次頒發獎項中,金英學校特優獎得主新市國小雙語團隊核心理念是 「Be a cultivator of the next generation」, 團隊每位成員都期許能在教育路上貢獻一己之力, 成為莘莘學子在學海中的一座燈塔,點亮孩子的學習之路, 具備充足力量和勇氣面對新時代挑戰。

金英教師特優獎得主頂溪國小林妙英教師表示,2017年參與新北市 國際教育參訪團前往紐約州雙語教育推行成功的學校參訪, 種下心中雙語教育的種子。2018年雙語實驗學校開放申請, 更開啟了這一趟雙語實驗課程旅程。歷經四年不間斷發現之旅,以「 Leadership」作為這趟旅探索之旅的說明, 並將這樣的理念和更多想要實行雙語教育的同伴共享,相伴同行。

雙語推手特優獎得主野柳國小陳盈材教師表示, 野柳國小具有得天獨厚的世界級的野柳地質公園, 每年來自世界各地的遊客絡繹不絕, 配合校本課程申請雙語領航計畫,讓學生透過情境式浸潤, 自然而然開口說英文,將偏鄉特色課程雙語化。

取得雙語學分班結業證書的頭湖國小游祖華教師表示, 健體領域是自己沒有涉略過的領域,有很多專業知能要學習, 謝謝臺北市立大學用心安排完善課程及優秀師資, 也要謝謝教育局給予這個增能的機會, 讓自己認識許多在雙語路上志同道合同夥人,一起加油!

教育局表示,新北市雙語實驗課程學校自105學年度13校發展至 本(110)學年度67校,預計2026年校校有雙語師資、20 30年達校校有雙語課程,未來持續透過實施多元方案如每週1日英 語日、英速魔法學院營隊、冬夏令雙語營及英語競賽等, 讓雙語落實在生活當中。

照片來源:新北市教育局提供

照片來源:新北市教育局提供