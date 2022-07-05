夠「穩」才能創新！北富銀善用科技賦能 全方位打造穩定金融系統

台北富邦銀行近年來積極投入數位創新，全方位推動科技賦能， 從銀行系統、平台等基礎建設到多元化數位服務應用， 由內而外進行全方位提升，為客戶打造安全、穩定、 便利的有感體驗，今年以來陸續榮獲《國際商業雜誌》「 最佳消金風險控管獎」、「最創新開源軟體管理和網路安全監控獎」 ，《財資雜誌》年度數位大獎「最佳新興數位技術專案獎」、「 最佳數位升級獎」，以及全球品牌獎「最佳大數據分析專案獎」和「 消金風險管理解決方案最佳創新獎」等多項數位大獎肯定， 日前更獲頒財金公司「跨行系統穩定獎」殊榮， 體現北富銀在數位創新上的投入及成果已贏得國內外專業機構一致認 可。

「先有穩定的系統，才有能力談金融創新。」 北富銀資訊長蕭明輝表示，相較於其他服務產業， 銀行業與數位系統的關連更加緊密，無論是臨櫃服務或是線上交易， 都需要仰賴穩定高效的系統， 才有辦法為客戶提供兼具便利及安全性的解決方案。與此同時， 系統穩定不僅攸關終端使用者感受， 許多金融安全及風險控管的檢核機制也都仰賴系統自動化執行， 且隨著科技日新月異，往後許多新技術與新應用的導入， 也都需要運作穩定的系統才有升級擴充的可能， 是金融創新路上最重要的關鍵之一。

為打造穩定的金融系統， 北富銀以客戶為中心貫串整體數位轉型升級，再運用人工智能、 區塊鏈、雲技術及大數據分析等創新科技， 從底層的主機和雲端系統、 中層的作業服務平台及資訊數據分析機制到上層的數位應用和數位客 群經營，打造出兼具效率、彈性、安全與穩定的數位環境， 進而在信卡支付、智慧城市、智能理財、智能風控、企業金融、 法遵資安等六大層面屢見創新， 包括完成全台第一個區塊鏈跨行轉帳沙盒實驗， 協助台北市政府打造智慧城市行動聚合支付及帳務整合平台， 為中小微企業開發全台首創支持行動聯徵及AI授信的「 新興智能貸」等，透過科技賦能替客戶創造便捷可靠的使用體驗， 提升金流、介面、產品、設計體驗等各方面的服務價值。

以跨行金融交易為例，為確保跨行系統安全順暢， 北富銀除了結合系統自動監測工具以維持系統穩定維運之外， 亦持續運用先進技術優化各項交易流程，包括採用「AA同地雙活」 系統架構，雙重伺服器主機能同時運作，不僅可確保營運不中斷， 更能提供強大的系統效能用於完整留存客戶異動軌跡、 進行銷帳交易管控，透過嚴謹的風險管理機制， 防範和管理各項作業流程可能遭遇的風險，提供客戶「24 x 7」全天候不間斷、穩定安全的金融服務。 北富銀憑藉穩定的跨行系統，因而獲得財金公司「跨行系統穩定獎」 ，表彰北富銀投入於維持跨行系統穩定性上所付出的努力與實績。

金融業經手民眾的錢財，對於金流的掌控務以追求穩定性為要， 金融服務的開發也應在資訊安全的基礎上追求創新。 北富銀一向重視資訊系統穩定，追求創新突破的同時， 也致力透過先進的技術、明確的作業規範以及嚴格的管控措施， 達成資訊系統穩定的目標，獲得國際上最嚴格之英國標準協會BSI 「ISO 27001資訊安全管理制度」認證，並導入「ISO 22301營運持續管理制度」及「ISO 20000資訊服務管理制度」， 確保直接服務客戶的系統安全可靠，備受專業機構肯定， 讓大眾享有更安心便利的金融體驗。