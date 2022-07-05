外商高階主管照顧失智雙老15年　雙和社福中心媒合中高齡職場續航

電影「高年級實習生」中一位退休的長者重返職場，不僅擔任年輕的女創業家司機，還適時地提供人生經驗供她參考，成為老闆亦師亦友的好部屬，而他也在重返職場後，覓得第二春。

曾經是外商銀行高階主管的蔣小姐，有外派海外發展的機會，但她為了一對高齡失智的父母，捨棄高薪工作，返家親自照料15年，最後心力交瘁，父母也相繼往生，她散盡積蓄，還罹患憂鬱症和恐慌症，最後借住朋友家，幸經社工的陪伴和鼓勵，終於走了出來，還幫忙媒合二度就業，目前在某商場大樓擔任清潔員。

蔣小姐表示，她原本為父母請了印尼外傭幫忙照顧，但失智後的父母，常對外傭發脾氣，也跌倒過，她幾經思量：「不知父母還能活多久？」因此毅然從職場辭卸下來，想說專心照顧一對年邁的雙親。

蔣小姐說，由於祖父母是外省籍的貴族世家，父母仍存有貴族的意識，因此在照顧上總是給他們最好的，不管吃的玩的，甚至連指甲修剪都請專業人士，因此15年下來，花光她所有積蓄，加上沒工作沒收入，幾乎是坐吃山空。

蔣小姐表示，父親3年前往生，母親一直問：「你爸爸呢？」她騙說去醫院健檢，不敢讓老媽知道，每天搞得精疲力盡，最後自己罹患了憂鬱症。母親在前年往生，她雖然卸下重擔，但也回不去了。

蔣小姐想重返職場工作，但投遞履歷後總無下文，多數公司以年紀太大而拒絕錄用，加上疫情嚴峻，求職更是難上加難，只能暫且借助友人家。

蔣小姐雖年過65，但外型幹練俐落，又有豐富的工作歷練，在雙和社福中心社工邱惠玲的陪伴和鼓勵下，透過「婦女及中高齡者職場續航中心」及「銀髮人才服務據點」培力計畫，經過視訊面試後，終於順利獲得工作。

雙和社福中心主任周桂霙表示，從2022年4月起，中心與「婦女及中高齡者職場續航中心」合作，在中心駐點提供民眾就業諮詢服務，希望就近協助弱勢或福利邊緣戶的民眾，透過就業服務諮詢及轉介，讓他們可以靠著自身力量，獲得工作機會，迄今已轉介7個個案，蔣小姐是其中最成功的案例，中心會持續努力，讓中高齡或婦女二度就業能順利奉獻心力和經驗，並改善生活。

「我每天告訴自己，不能放棄，機會是自己創造出來的！」蔣小姐因為堅持信念，終於能順利重返職場，她希望人生不要有遺憾，對於回報父母養育之恩，她做到了，即使因此而變得一無所有，但她現在重新出發，最感恩的是在人生道路上差點跌倒時，有位邱社工扶持。