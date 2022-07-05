卡通粉衝一波！卡通主題食宿在和逸飯店‧台南西門館

隨著疫情趨緩、暑假到來，加上各種旅遊補助上路，把握優惠出遊趁現在。和逸飯店‧台南西門館位於小西門百貨商圈，週邊古蹟景點與在地美食步行即可抵達，優越地理位置與舒適的住宿氛圍為台南住宿首選，其中與Cartoon Network卡通頻道攜手合作成為最大亮點，共同打造卡通頻道聯名旅宿體驗與主題風格餐廳

凡於9月30日前預訂入住「萌心爆發卡通樂旅」一泊二食住房專案，一般房型4,188元起、卡通主題房型5,388元起，皆能享受晨光早餐及「熊熊遇見你」雙人下午茶套餐(價值650元+10%服務費)，入住主題房還能將正版週邊12吋卡通布偶(每房2隻/圖案為隨機安排)、牙刷造型盥洗包、帆布袋、主題刺繡布章、購物袋通通帶回家(價值2,145元)，這個暑假安排來場台南小旅行，走入超萌的卡通明星世界吧。

為滿足廣大卡通頻道粉絲，7月1日起同步推出今夏最萌的「熊熊遇見你」主題下午茶，將大大、胖達和阿極三隻可愛的角色巧妙融入到早午餐拼盤及創意飲品之中，早午餐拼盤中熊熊變身鬆軟吐司，搭配奶油炒菇以及香煎馬鈴薯、鹹派、手工布丁組成營養美味的餐點，飲品搭配熊熊角色的代表色彩，創造出蜂蜜、芝麻、巧克力三種風味，與你一起渡過童心未泯的午茶時光。

即日起至8月30日召熱愛熊熊的粉絲們，只要身上穿著或隨身攜帶有熊熊遇見你相關圖案的衣服或配件到和逸飯店‧台南西門館Cozzi KITCHÉN，即享「熊熊遇見你」主題下午茶套餐優惠價350元(10%服務費另加)，加入AMAZZING CLUB會員加碼贈送熊熊遇見你造型磁鐵(價值350元)。