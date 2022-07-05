中華電信攜手中國信託、PChome網家集團　推出「ALL ME卡」

中華電信、中國信託、PChome網路家庭集團於今(5) 日共同宣布推出跨界聯名的「ALL ME信用卡」， 結合三方通路及產品優勢提供最實惠便利的點數轉換、累點、 兌點機制。於中國信託申辦且核卡後，透過Hami Pay或Pi拍錢包APP綁定， 即可將所累積點數自動轉換並顯示為Hami Point或P幣，客戶不僅能輕鬆橫跨電信、電商、 金融使用場景，包括中華電信網路或實體門市、Hami市集、 PChome 24h購物等超過10家指定通路消費，更可享首年最高8%回饋， 讓您的點數支付管道及應用更多元、更超值。

中華電信董事長謝繼茂表示：「ALL ME卡將實現跨會員、跨場景、跨點數、跨服務的創新模式， 跨平台累點、線上線下自動轉換抵用，是ALL ME卡跨界聯名的合作核心概念。面對後疫情時代，中華電信、 PChome網路家庭集團、中國信託結盟發行的ALL ME卡，將帶給持卡會員消費集點、 兌點折抵最強大的點數轉換效益，有信心成為消費者首選的聯名卡。 中華電信也將秉持廣結盟的方針，與更多產業夥伴合作， 致力提供更便利多元的Hami Point點數支付使用環境，加速全民共享點數經濟時代的來臨。 」

ALL ME卡發行推出「點數回饋168」優惠，除一般消費皆有1% 點數回饋；包含四大超商、區域百貨、連鎖餐飲、 生活量販等超過30家指定通路，只要使用Hami Pay感應或掃碼支付即享6%點數回饋；如透過中華電信、 PChome網路家庭集團相關線上線下通路進行購機、 購物或繳費，更享有首年最高8%點數回饋。ALL ME卡詳細優惠請上中國信託網站。

為響應ESG企業環保，ALL ME卡首發限量五萬張卡片為全台首創採用海洋回收資源製作， 透過碳中和達到製程中零排碳目標，卡片背面載有碳中和認證標章。 中華電信戮力推動永續發展、利他共榮， 與合作夥伴為環境盡一份心力。

慶祝ALL ME卡上市，卡友至中華門市購買商品加碼贈送Hami Point 100點、憑卡臨櫃新申裝MOD+自選餐/影劇全享包贈送7- 11 300元商品卡、 搭配指定精采5G方案購買指定手機享行動裝置保險首月免費； 加值服務包括i聽聽、童書funpark卡友可享首月免費體驗， Hami Video、Hami書城也有最低月租65折起優惠。