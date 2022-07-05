「2022腦的美麗境界」特展7/2起登場　談如何提升抗壓性　名醫胡海國：強化大腦連結是根本之道

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）為了倡導以腦科學知識為基礎的精神健康概念，財團法人精神健康基金會於暑假期間策畫「2022腦的美麗境界」腦科學教育巡迴展，希望將資訊生活化，讓民眾深刻認識頭腦，體驗大腦傳輸、認知功能的運作，並瞭解「腦部健康」與人體生理、心理各方面有著密不可分的關係。

當人誕生在世界上的那一刻起，大腦便開始接受各種衝擊和資訊，包含身邊人的言行舉止、來自電視和網路的資訊等，面對資訊爆炸、真假迷離，頭腦傾向透過不經判斷、只重印象的捷徑，使用最深刻丶最常用的那條神經迴路，因而偏見、誤解、汙名化丶重表淺就此誕生，造成現代人與人之間的人際困擾和人際疏離感。

針對現代人壓力大、抗壓性低、容易情緒暴走等現況，精神健康基金會董事長、台大醫學院精神科名譽教授胡海國於展覽中也為大家說明提升自我耐受力的根本方式。胡海國表示，人生經驗的累積靠大腦結構的改變來完成，當處在谷底的時候，我們要靠記憶連結的道路，攀爬出那幽暗的深谷，走向陽光的人生。

胡海國說明，當大腦的連結越豐富，遇到壓力、低潮和恐懼時的跨越的能力也越加，較不會一直逗留在那些負面的思想迴路中，而強化大腦連結的方式是勇於挑戰、學習，多與人交際，總歸一句就是豐富自己的人生，當面對困難時，才能把過去吸取的經驗化為成長的養分。

另外，當腦力不足時也容易產生精神方面的困擾，因此平常就該顧好腦力，包含養成規律生活、早睡早起、認真做事、參加活動、與人交談、肯定自己和關心別人等十大方法。

精神健康基金會為了倡導以腦科學知識為基礎的精神健康概念，本次展覽以「腦內多重宇宙」為主題，以記憶與大腦的關係為內容主軸，現場用卷軸展示相關知識，另備有桌遊與民眾互動，藉由趣味活潑的互動體驗，讓大家了解腦科學在生活上的應用。透過展覽更加深入了解與我們日常生活息息相關的大腦，並聽聽大腦和記憶有關的演講，運用有趣的桌遊遊戲，來學習增進智慧和走出谷底的方法。這在當代高壓力生活下，應對人生挑戰的精神韌性與健壯的提升與維護，具有深切的啟發作用。

展覽相關資訊如下：

「2022腦的美麗境界展－腦內多重宇宙」