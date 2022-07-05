吃貨注意！郭靜投資「麻十七」插旗台北101美食街　預告粉絲見面會獻唱新歌

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 郭靜投資的美食副業「麻十七」今(5)日插旗台北101，使用17味獨門的中藥辛香滷料製成吃起來十分過癮，並加碼預告將於7月9日舉辦粉絲見面會，即日起開始售票。

歌手郭靜出道15年來一直堅持歌手本業，去年起參與舞台劇演出及擔任《綜藝玩很大》節目固定班底，平常笑稱自己是「吃貨」的她終於得償宿願，默默推出籌備許久的副業，今天於台北101美食街新開幕的「麻十七」為第3家分店。

郭靜的川滷店插旗美食一級戰區台北101，《綜藝玩很大》的大家長吳宗憲以及坤達、柯有倫、何美皆到場擔任剪綵嘉賓，郭靜表示，自家的浸漬涼滷口味香麻夠味強調〈香大於麻、麻大於辣〉，就算不吃辣的也能吃，17味獨門的中藥辛香滷料，相信就算是老饕也都能一吃就愛上。

開幕現場眾星雲集，郭靜以老闆娘身分特別幫現場的明星朋友們親手準備滷味，因為自己對於食材要求非常嚴格，今天特別準備高級食材鮑魚小麵，憲哥跟闆娘郭靜特別點了幾道最愛吃鴨舌、雞翅、素肚等等，坤達也說平時雖然不太吃辣，但是香麻夠味自己也是愛不釋口。

郭靜宣布，將在7月9日晚上舉辦「郭靜x麻十七·星空不睡101粉絲見面會」，限定200張套票自即日起開始售票，當天也會演唱將發行的新歌，參加的歌迷朋友也會得到與郭靜獨照的拍立得相片，演出訊息以及售票詳情請留意郭靜FB官方粉絲團。

【郭靜x麻十七·星空不睡101粉絲見面會】

時間: 2022年7月9日19:00 票價NT:1280

售票連結 :綠界科技ECPay https://p.ecpay.com.tw/16A4DB5

地點: 台北101/5樓双融域Ambi Space One



郭靜投資美食副業「麻十七」今日於台北101開幕。(圖/品牌提供)