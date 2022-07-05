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安捷航空在台灣推「高空跳傘」 逾1萬人搶80個免費體驗名額

➤安捷航空提供80個免費體驗高空跳傘名額，6月30日起開放上網登記，預計7月11日抽出幸運兒，到今天(7月5日) 已經有超過1萬人登記。➤安捷航空是由安捷飛行學校申請設立，4月下旬獲交通部核准取得普通航空業許可證，宣布進軍旅遊市場。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/05 16:41
安捷航空攜手台東縣政府5日在台北舉行記者會，推廣高空跳傘系列活動，圖為跳傘教練展示裝備。中央社 (TN後製) 

安捷航空攜手台東縣政府5日在台北舉行記者會，推廣高空跳傘系列活動，圖為跳傘教練展示裝備。中央社 (TN後製) 

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）安捷航空今天(5日) 舉行記者會，宣布將在台灣推廣高空跳傘活動，安捷將在台東的「國際熱氣球嘉年華」活動安排表演，並提供80個免費體驗名額，開放報名不到一週，已有逾1萬人登記。

安捷航空是由安捷飛行學校申請設立，4月下旬獲交通部核准取得普通航空業許可證，宣布進軍旅遊市場，4月底正式營運3條東部空中導覽路線，主打花東縱谷、東部海岸及綠島3條路線，今天再宣布推廣高空跳傘。

安捷航空董事長高健祐（下圖) 說，安捷2020年就開始規劃催生高空跳傘，有信心逐步推動這項活動在台灣的長期發展，讓熱愛跳傘、想要跳傘的國人，未來不必再遠赴國外，並教導民眾正確認識安全的高空跳傘。

安捷航空在台灣推「高空跳傘」 逾1萬人搶80個免費體驗名額

安捷航空5日在台北舉行記者會，宣布將在台灣推廣高空跳傘活動；安捷航空董事長高健祐表示，有信心逐步推動這項活動在台灣的長期發展，讓熱愛跳傘、想要跳傘的國人，未來不必再遠赴國外，並教導民眾正確認識安全的高空跳傘。中央社

安捷航空在台灣推「高空跳傘」 逾1萬人搶80個免費體驗名額

安捷航空攜手台東縣政府5日在台北舉行記者會，推廣高空跳傘系列活動，台東縣副縣長王志輝出席致詞，希望更多民眾來台東旅遊，並愛上跳傘運動。中央社

高健祐說，安捷先與台東縣政府合作，結合「2022台灣國際熱氣球嘉年華」，在台東鹿野高台於18日至22日、25日，舉辦精彩的高空跳傘表演，每天有4梯次，為了提供觀眾及參與者最佳的視覺及感受，特別邀請4名俄羅斯籍、1名烏克蘭籍教練來台，與6名台灣跳傘好手一起表演。

安捷航空也特別提供80個免費體驗高空跳傘名額，6月30日起開放上網登記，預計7月11日抽出幸運兒，到今天已經有超過1萬人登記。

安捷航空還未確定何時能正式營運高空跳傘，目前正向民航局及體育署提出相關審查。

安捷航空指出，希望高空跳傘為台灣觀光產業發展，尤其在空中運動休憩方面，奠定極具意義的新里程碑。

安捷航空在台灣推「高空跳傘」 逾1萬人搶80個免費體驗名額

安捷航空在台灣推「高空跳傘」 逾1萬人搶80個免費體驗名額

安捷航空5日在台北舉行記者會，宣布與台東縣政府合作推廣高空跳傘活動，(上圖) 會中教練示範如何穿戴跳傘裝備。中央社安捷航空在台灣推「高空跳傘」 逾1萬人搶80個免費體驗名額

安捷航空攜手台東縣政府5日上午在台北舉行記者會，宣布將推出高空跳傘系列活動，安捷航空董事長高健祐（後左3）、台東縣副縣長王志輝（後左4）親自出席推廣台東觀光事業，希望更多民眾接觸跳傘運動。中央社
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更新時間 : 2022-07-05 18:44 GMT+08:00

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