台灣長榮航空新增歐洲2直飛航點: 10/25米蘭、11/3慕尼黑　8/8前訂票可享優惠

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）長榮航空今天(5日) 宣布新增歐洲兩個航點，10月25日開航義大利米蘭，11月3日首飛德國慕尼黑，都以波音777-300ER機型飛航，明天(7月6日) 起可訂位及購票，8月8日前還可享優惠。

長榮航空發布新聞稿，10月25日開闢台北-米蘭航線，提供每週2班的飛航服務；11月3日開闢台北-慕尼黑航線，提供每週4班的飛航服務。屆時長榮航空飛往歐洲將達6個航點，是台灣布局歐洲航點最多、航班最密集的航空公司，明天起民眾可至長榮航空官網www.evaair.com訂位及購票。

長榮航空米蘭航線原預計在2020年2月開航，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延後2年多。

長榮航空5日宣布，10月25日開闢台北-米蘭航線，提供每週2班的飛航服務。米蘭是義大利北部第一大城市，其時尚精品、建築景觀、藝文底蘊都獨步全球，擁有悠久歷史的米蘭大教堂是旅客必訪之地。（長榮航空提供）中央社

長榮航空表示，睽違25年後再度開闢歐洲新航線，這次陸續新增米蘭及慕尼黑2個直飛新航點，讓歐洲航網的布局更完善，搭配巴黎、維也納的直飛航線，或是中停曼谷的倫敦及阿姆斯特丹航線，提供旅客多點進出的行程組合，對於商務或是旅遊的民眾都將是往返歐洲最佳選擇。

長榮航空指出，歐洲新航點開闢後，米蘭、慕尼黑、巴黎、維也納都有直飛台北的航班，均為清晨抵達桃園機場，可搭配長榮航空東北亞、東南亞的綿密航網，方便旅客轉機至亞洲各大城市，有利逐步吸引歐洲來台轉機的客源，發揮台灣轉運樞紐的價值及特色，也有助於航線經營的穩定性。

長榮航空為慶賀歐洲雙航點開航，明日起至8月8日，透過長榮航空官網購買今年11月30日前來回的台北-米蘭或台北-慕尼黑經濟艙機票，最低新台幣2萬7569元起（不含稅金及其他各項附加費）。

旅行業者也已開始規劃搭乘長榮航空的各式歐洲團體行程，米蘭10天7萬9900元起、慕尼黑10天6萬9900元起。

長榮航空介紹，米蘭是義大利北部第一大城市，其時尚精品、建築景觀、藝文底蘊都獨步全球，米蘭時裝週是世界上最有影響力的時裝活動之一，宏偉的米蘭大教堂、達文西最後的晚餐壁畫真跡更是旅客必遊景點。

對於喜愛體育賽事的民眾而言，F1賽車的蒙札賽道也是不容錯過朝聖之地，知名的「環義」自行車賽事，每年皆吸引全球自行車好手前往競技，而各類的義大利美食，更是讓饕客可以大飽口福。

慕尼黑則為德國的商業重鎮，享有世界啤酒之都的美名，慕尼黑啤酒節更被譽為全世界最盛大的節慶活動，慕尼黑著名的聖母教堂、寧芬堡宮、新天鵝堡、國王湖以及BMW博物館更是不容錯過的經典景點。

而每兩年舉辦一次的慕尼黑電子展，是全球規模最大的電子零組件專業展，每屆皆吸引全球超過50個國家參展，買家超過100餘國，是接觸全球專業買主的絕佳機會。

長榮航空預期，米蘭將吸引參展及喜愛購物的旅客，慕尼黑則以商務客為主，兩個航點也都是歐洲重點的旅遊景點之一，便利的直飛服務及綿密航網，提供歐洲旅程更多玩法。

台灣長榮航空新增歐洲2直飛航點: 10/25米蘭、11/3慕尼黑 8月8日前訂票可享優惠