周裕穎操刀台北「皮蛋豆腐」北藝中心制服　日本最帥星三代內田雅樂時尚走秀

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台北表演藝術中心全新制服今(5)日亮相,由出色的時裝設計師周裕穎打造,日本最帥星三代內田雅樂將穿上「北藝藍」系列於7月16日走秀。

綜合媒體報導,此次操刀台北表演藝術中心全新制服的為服裝設計師周裕穎,為首位台灣登上紐約時裝週的時裝設計師,為JUST IN XX與Luxxury Godbage品牌共同創始人及負責人,呼應劇場魔術方塊與銀色巨型球劇場建築外觀,巧妙運用方塊、球型與幾何線條打造自由、奔放的當代時尚制服,由日本最帥星三代內田雅樂穿上走秀。

周裕穎表示:「北藝中心被CNN評選為全球最具變革性的8大建築之一,能與普立茲克獎得主跨界交流非常榮幸,這次在制服細節中加入許多呼應『開創性建築外觀』及『反向性劇場空間』等大師設計概念的巧思,打造顛覆既有框架的當代時尚制服。」此外,全系列制服採用「大愛感恩科技」回收寶特瓶紗打造而成的永續環保布料製成,不只永續、更兼具防皺、透氣、親膚等特殊機能。

系列色系使用OMA事務所特別指定「北藝藍」Panton 646色號作為主色,搭配不同深淺的大面積印數位印花,融入結構性的立體剪裁,讓視覺具有層次、更加活潑,像是「雙層領斗篷式雨衣」、「前片覆蓋式連肩襯衫」、「立體壓褶活片口袋長褲」,搭配深受員工喜愛、未來希望能夠量產開賣的「迷你球劇場兩用肩背包」,顛覆大眾對制服及工作包的傳統印象。

台北表演藝術中心將聯手周裕穎支線品牌LUXXURY GODBAGE by JUST IN XX舉辦《先驅者沙龍2》服裝秀,國際超模內田雅樂及神秘嘉賓將穿上全新制服走秀,7月16日晚間7時在台北表演藝術中心登場,當日時裝秀特別開放粉絲現場候位,只要穿得夠顛覆、時尚、自由、奔放,就有機會由「時尚糾察隊」審核入場,活動報名詳情請關注JUST IN XX。

