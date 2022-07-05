周裕穎操刀台北「皮蛋豆腐」北藝中心制服　日本最帥星三代內田雅樂時尚走秀

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台北表演藝術中心全新制服今(5)日亮相，由出色的時裝設計師周裕穎打造，日本最帥星三代內田雅樂將穿上「北藝藍」系列於7月16日走秀。

綜合媒體報導，此次操刀台北表演藝術中心全新制服的為服裝設計師周裕穎，為首位台灣登上紐約時裝週的時裝設計師，為JUST IN XX與Luxxury Godbage品牌共同創始人及負責人，呼應劇場魔術方塊與銀色巨型球劇場建築外觀，巧妙運用方塊、球型與幾何線條打造自由、奔放的當代時尚制服，由日本最帥星三代內田雅樂穿上走秀。

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周裕穎表示：「北藝中心被CNN評選為全球最具變革性的8大建築之一，能與普立茲克獎得主跨界交流非常榮幸，這次在制服細節中加入許多呼應『開創性建築外觀』及『反向性劇場空間』等大師設計概念的巧思，打造顛覆既有框架的當代時尚制服。」此外，全系列制服採用「大愛感恩科技」回收寶特瓶紗打造而成的永續環保布料製成，不只永續、更兼具防皺、透氣、親膚等特殊機能。

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系列色系使用OMA事務所特別指定「北藝藍」Panton 646色號作為主色，搭配不同深淺的大面積印數位印花，融入結構性的立體剪裁，讓視覺具有層次、更加活潑，像是「雙層領斗篷式雨衣」、「前片覆蓋式連肩襯衫」、「立體壓褶活片口袋長褲」，搭配深受員工喜愛、未來希望能夠量產開賣的「迷你球劇場兩用肩背包」，顛覆大眾對制服及工作包的傳統印象。

台北表演藝術中心將聯手周裕穎支線品牌LUXXURY GODBAGE by JUST IN XX舉辦《先驅者沙龍2》服裝秀，國際超模內田雅樂及神秘嘉賓將穿上全新制服走秀，7月16日晚間7時在台北表演藝術中心登場，當日時裝秀特別開放粉絲現場候位，只要穿得夠顛覆、時尚、自由、奔放，就有機會由「時尚糾察隊」審核入場，活動報名詳情請關注JUST IN XX。

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