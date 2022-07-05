為臺灣農業加分　2021年國產芒果輸銷日本869公噸

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為加強宣傳臺灣水果，行政院農業委員會農糧署繼供應香蕉、鳳梨作為日本笠間市中小學校學童午餐水果，再規劃供應芒果，並為宣傳臺灣芒果特色及教育日本消費者食用方法，今(5)日召開「臺灣芒果輸日行銷記者會」辦理贈送儀式。

農糧署表示，這次配合日方笠間市友部中學等4所學校約2500名學童7月14日營養午餐水果，特別提供通過產銷履歷驗證的優質安全臺灣芒果，可在全球新冠肺炎(COVID-19)疫情仍嚴峻狀況下，跟日本朋友一起享用臺灣芒果的美味。

農糧署表示，臺灣南部地區具有自然地理優勢，最適芒果生長環境，加上農友精湛栽培技術，落實疏果及提早套袋，生產出來的芒果果皮色澤鮮豔、皮薄肉質纖細、香氣濃郁、甜酸適中，並為嚴格把關外銷日本芒果品質，糖度需達12°Brix以上才外銷，其果實香甜美味有保障。

農糧署提到近年因應氣候變遷及國際經貿趨勢，該署輔導農民建置智能化芒果温室設施栽培示範場域，以智慧農業生產管理，發展芒果設施栽培數位生產系統，及導入病蟲害監測與預警系統，以確保生產的芒果品質及產量穩定。從2016年臺灣芒果外銷日本出口量431公噸逐年提高至去(2021)年869公噸，成長102%，成果斐然。

農糧署說明，為接續深植日本學童臺灣水果印象，再推出臺灣芒果加強扎根日本未來主人翁對臺灣水果的認識及喜愛，該署與日本笠間臺灣辦事處合作拍攝臺灣多樣化芒果品種、食用削切方式、多元加工產品等介紹影片，提供日本消費者參考。並印製臺灣芒果食農教育餐墊，提供笠間市各學校，此次學童營養午餐選用的臺灣芒果，是通過產銷履歷驗證且經供果園登錄管理的優質安全果品。

日本茨城縣笠間市的山口市長預錄致詞影片並感謝農糧署胡署長對於日本笠間臺灣辦事處木下處長等人員的照顧，更提供笠間市學童營養午餐各種美味的臺灣水果。今後臺灣及日本，可以深化在觀光、經濟等方面的交流。

農糧署接著說，臺灣芒果含有豐富的膳食纖維等多種營養元素及β-胡蘿蔔素等天然抗氧化物質，是良好的保健食材來源，符合現代人追求養生的需求，現在正是芒果採收嚐鮮時機，是國人日常生活中不可缺少的夏季水果，除提供國外消費者品嚐臺灣芒果美味外，更請國人把握時機多多訂購，為自己營養健康加分，也為臺灣農業加分。

照片由農糧署提供

照片由農糧署提供