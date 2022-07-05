【7/5台灣本土+35914　死亡+103】增一例10歲男童MIS-C個案　兒童重症累計84例、21例死

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增36,015例COVID-19確定病例，分別為35,914例本土個案及101例境外移入；另確診個案中新增103例死亡。



指揮中心表示，今日新增之35,914例本土病例，為16,967例男性，18,935例女性，12例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為臺中市(4,970例)，新北市(4,930例)，高雄市(4,198例)，臺南市(3,164例)，臺北市(3,122例)，桃園市(3,117例)，彰化縣(2,353例)，屏東縣(1,537例)，雲林縣(1,089例)，苗栗縣(976例)，新竹縣(859例)，嘉義縣(818例)，宜蘭縣(812例)，南投縣(790例)，新竹市(636例)，花蓮縣(614例)，嘉義市(567例)，臺東縣(504例)，基隆市(392例)，金門縣(214例)，澎湖縣(209例)，連江縣(43例)。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增中重症125例，分別為中症31例和重症94例，重症包含一例MIS-C重症。個案為10歲男童，無慢性病、新冠疫苗接種史，5月28日確診，7月1日高燒40度，並出現腹痛、咳嗽、流鼻水症狀，7月2日嘔吐、活力和食慾降低，隔日到急診就醫發現有結膜炎、全身皮疹、血壓偏低，發炎指數升高的情況，醫師懷疑為MIS-C並收治在兒童加護病房，並使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，目前仍住加護病房治療，但病況穩定。

指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計84例，分別為22例腦炎、16例肺炎、27例MIS-C、3例敗血症、8例哮吼症、6例家中死亡、2例共病；重症個案中有21例死亡。



指揮中心指出，今日新增103例本土病例死亡個案，為46例男性、57例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、94例具慢性病史、58例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年4月29日至7月3日，死亡日期介於5月28日至7月3日。





指揮中心說明，今日新增101例境外移入個案中，為50例男性，51例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自英國(4例)、新加坡(3例)、泰國(2例)、美國、澳大利亞、法國、比利時、越南、馬來西亞、克羅埃西亞及荷蘭(各1例)移入，另84例感染國家調查中。入境日介於今年7月3日至7月4日。



指揮中心統計，截至目前國內累計3,929,627例確診，分別為15,098例境外移入、3,914,475例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計7,128例COVID-19死亡病例，其中7,113例本土，另15例為境外移入。