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臺虎精釀「福虎祭」來囉！首度移師台北結合音樂美食與競技　蜷尾家、T.C.R.C.聯名特調免費入場

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/05 14:11
酣呷餐酒館將於福虎祭推出有著淡雅麝香、具有白酒輕盈口感的「麝香虎萄」。（臺虎精釀提供）  

酣呷餐酒館將於福虎祭推出有著淡雅麝香、具有白酒輕盈口感的「麝香虎萄」。（臺虎精釀提供）  

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)超嗨暑假！由臺虎精釀舉辦的啤酒嘉年華「福虎祭」，將於7月23日及24日首度移師台北市區舉辦。

受到疫情影響，「福虎祭」歷經兩年的籌備重磅回歸！今年首度移師到台北統一時代百貨夢廣場，以「酒鬼奧林啤克」作為主題，結合美食、音樂與遊戲競技，有超過30款鮮釀生啤，從低卡零糖質「臺虎生啤酒嗨」、「臺虎金桔」、經典的「臺虎IPA」，夠嗨夠ㄎㄧㄤ的9.99%系列等多款限定酒款。

活動加碼邀請北中南三地知名酒吧聯手打造限定即飲調酒，攜手To Infinity and Beyond 酒吧推出帶果酸、甜美如頂級巧克力的「莫忘可可」、與剛摘下2022世界調酒大賽「台灣區冠軍」的酣呷餐酒館，推出有著淡雅麝香、具有白酒輕盈口感的「麝香虎萄」；臺中舟舟 （Bar Boat）酒吧、臺南T.C.R.C.、Bar Home則分別以臺虎的啤酒作為素材，設計出獨樹一格的啤酒特調；臺虎的直營調酒吧Bodega，也將推出四款經典即飲調酒迎戰。

此外，冰品由台南人氣冰店蜷尾家企劃，以涼水攤泡泡冰為概念，加入臺虎生啤酒調製的百香啤酒雪泥；臺虎推出活動限定瓶裝酒：「福虎香敬如檳」，每年福虎祭都會推出的限定瓶裝酒「福虎酒」，為慶祝睽違兩年能在啤酒節與大家再次重逢，臺虎以「歡慶」的概念作為發想，使用酸度明亮的金香葡萄發酵，優雅的白葡萄香氣裡帶著金香葡萄特有熱帶水果氣息，丹寧細膩、氣泡感輕盈，尾韻更是清新爽口，將於福虎祭當日搶鮮供應。

福虎祭以「黎明重生派對」作為視覺形象，舞台裝置由前衛藝術家李文政操刀，運用大的霓虹燈管、孔雀燈打造台式神秘風格；活動為免費入場，9組強檔DJ全日放送。

活動紀念酒杯2022版金虎杯的 「好幸虎券」、「財虎自由券」於ACCUPASS與臺虎精釀旗下四間門市（啜飲室大安、台中、Landmark 及 Driftwood 西門町）限量販售，更多訊息請於臺虎精釀臉書專頁查詢。

臺虎精釀「福虎祭」來囉！首度移師台北結合音樂美食與競技　蜷尾家、T.C.R.C.聯名特調免費入場
臺虎推出活動限定瓶裝酒：「福虎香敬如檳」（臺虎精釀提供）

臺虎精釀「福虎祭」來囉！首度移師台北結合音樂美食與競技　蜷尾家、T.C.R.C.聯名特調免費入場
臺中舟舟 （Bar Boat）酒吧以臺虎的啤酒作為素材，設計出獨樹一格的啤酒特調（臺虎精釀提供）

臺虎精釀「福虎祭」來囉！首度移師台北結合音樂美食與競技　蜷尾家、T.C.R.C.聯名特調免費入場
由人氣冰品蜷尾家企劃，以涼水攤泡泡冰為概念，並加入臺虎生啤酒調製的百香啤酒雪泥「涼涼喝 剛剛好 冰冰喝 心情好」，喝完沁涼又回魂！（臺虎精釀提供）
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更新時間 : 2022-07-05 16:17 GMT+08:00

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