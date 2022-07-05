看好疫後東北亞市場　台灣星宇航空首度招募48名日本籍客艙組員

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）星宇航空今天（5日) 宣布，首度招募日籍客艙組員，因應東北亞市場需求及增加日本航線計劃預作準備。

星宇航空今天發布新聞稿指出，首度招募日籍客艙組員，應徵者男女不拘，凡擁有日本文部省認可的國內外大專院校以上學歷，及合格的英文檢定證明，無論是否具備客艙組員經驗，都可至星宇航空網站報名。

星宇航空執行長翟健華表示，看好疫後東北亞市場，並為強化台日間航班服務品質，首度招募日本籍客艙組員。

星宇航空於疫情期間持續拓展新航點，今年2月更為台灣首家導入A330neo雙走道客機的航空公司，積極為後疫情時代的旅遊市場佈局。

星宇航空日籍客艙組員招募，報名時間即日起至26日，分為英文視訊面試、現場甄試及體格檢查3階段，預計9月初在日本東京面試，錄取48名。

中央社報導, 錄取者明年(2023年) 2月在桃園運籌中心約有3至4個月的地面訓練及機上實習，這批新人將成為首批使用運籌中心員工宿舍的客艙組員。完訓後會以東京為派遣基地，為來往台日航線等國際航班提供服務。

星宇航空目前在日本已有東京、大阪及福岡3個航點，下半年將陸續增闢其他日本新航線。

【 星宇航空官方臉書po文如下】

首度招募48名日籍客艙組員，為增闢日本航線預作準備

日籍組員將以「東京」為派遣基地，為台日航班提供更高的服務品質，首梯報名截止至7月底，9月開始進行遠距面試；此次招募的日籍客艙組員，可成為首批啟用入住桃園運籌中心的全新員工宿舍，以每人一室的獨立配置，於跨日飛抵台灣時可得到充分休息。



招募條件：

限日本國籍，應徵者男女不拘

日本文部省認可之國內外大專院校以上學歷或合格之英文檢定證明

甄選流程為英文視訊、東京甄試及體格檢查

報名連結：

招募日本籍客艙組員

招募本國籍客艙組員(具經驗/無經驗可)