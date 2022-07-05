法國專家報告揭露艾菲爾鐵塔鏽跡斑斑　鐵塔管理方：還可矗立很久

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合外電報導）綜合法國電視台《TF1》與《路透(Reuters)》引述法國雜誌《瑪麗安娜》（Marianne）的報導，該雜誌揭露專家於2010年及2016年所做的機密報告，當中指出，由設計師居斯塔夫·艾菲爾於19世紀建成的艾菲爾鐵塔(La Tour Eiffel)到處鏽跡斑斑，約30%的面積應該除鏽並重新上新漆，或全面關閉以進行維修，卻為了迎接2024巴黎奧運，斥資6000萬歐元（約新台幣18.6億）進行第20次重漆工程。

面對外界的質疑，鐵塔管理方艾菲爾鐵塔營運管理公司（SETE）則回應「鐵塔還可矗立很久」並表示，他們自2019年展開重漆工作，目的就是在保養和維修鐵塔，然而受到COVID-19疫情大流行和2021年發現舊油漆中鉛的存在後，整個工程延誤了長達8個月，隨著維修技術與進度的調整，也讓原編列3200萬歐元（約新台幣9億）的預算增加至8400萬歐元（約新台幣26億）。

對於報告中指出「鐵塔的除鏽工作只有5%得到處理」，SETE強調，實際上有15%的結構首次得到深度處理。

在疫情大流行之前，世界知名地標、法國文化象徵，巴黎的艾菲爾鐵塔每年接待約600萬遊客，法國雜誌《瑪麗安娜》（Marianne）報導，鐵塔管理方艾菲爾鐵塔營運管理公司可能不願失去這筆觀光收入，才不想長時間關閉鐵塔進行全面維修。