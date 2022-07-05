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台灣歌手朱俐靜乳癌過世 享年40歲被譽為「零負評歌手」

朱俐靜2020年發現罹癌後，仍在2021年10月以病友身分出席乳癌防治公益記者會。網友在面對朱俐靜的逝世感到相當震驚，難以接受堪稱「零負評歌手」的噩耗。

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/05 11:54
歌手朱俐靜因參加選秀節目出道，年初推出專輯「來日方長」時透露自己罹患乳癌。（圖/中央社）

歌手朱俐靜因參加選秀節目出道，年初推出專輯「來日方長」時透露自己罹患乳癌。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台灣歌手朱俐靜3日乳癌逝世，其家人昨（4日）向外界證實此消息，引起譁然，也因朱俐靜出道以來零負評的好形象，和多首紅極一時的歌曲讓網友感到不捨。

根據媒體，自台灣歌唱節目《超級偶像》冠軍出道的歌手朱俐靜3日逝世，經家人證實為乳癌所致，享年40歲，受乳癌所苦已長達2年。過去的成名曲包括《不完美的完美》、《今天我想來點》、《存在的力量》等。

朱俐靜的家人4日發出聲明，表示「感謝各方的關心～總是開懷大笑，用音樂帶給大家滿滿正能量的朱俐靜 MIU，己經在7月3日平靜地離開了我們。對於工作，對於生活，她始終非常努力，她的離開，家人們都還在悲傷的情緒中，也還有很多事情要處理，懇求媒體記者能給家人們再多一點空間和時間。知道大家一定有很多話想跟MIU說，我們會再公佈追思會的詳細資訊，懇請大家體諒。」

朱俐靜出道多年形象陽光正向，從未傳出負評，加上是從歌唱節目出身，實力雄厚備受網友喜愛，多首歌曲膾炙人口，種種原因也讓網友在面對朱俐靜的逝世感到相當震驚，難以接受堪稱「零負評歌手」的噩耗。

媒體指出，朱俐靜2020年發現罹癌後，仍在2021年10月以病友身分出席乳癌防治公益記者會，她曾透露病情控制得不錯，仍持續用中藥和標靶藥物治療，但仍出現許多副作用，像是皮膚乾、水腫、髮質變差、腿部出現紅疹，甚至一度唱歌時會頭痛。

朱俐靜去年1月宣傳新專輯《來日方長》，提及病情時在台上難掩失落神情，後來更一度落淚，至今仍不敵病情離世，讓許多演藝圈人士震驚且難過，如陶晶瑩、利菁等都發文悼念，表示不捨。
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乳癌
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台灣歌手

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