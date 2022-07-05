（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）將參選桃園市長的新竹市長林智堅論文遭藍營指抄襲，桃園市長鄭文燦今天(5日) 表示，這個選舉起手式，要把選舉變抹黑比賽，「這樣太low了」，相信林智堅會向大家清楚說明。

鄭文燦上午出席桃園市111年模範公務人員表揚大會後，接受媒體聯訪表示，這議題上次新竹市長選舉就已打過一輪，林智堅當時已清楚說明自己是論文主要撰寫者，指導教授也有說明澄清，國立台灣大學論文也一樣，林智堅是主要資料提供者。

他說，曾遭質疑但已澄清過的議題，清楚說明就可以了，相信林智堅會非常清楚向大家說明。

針對藍營質疑新竹市長林智堅碩士論文涉抄襲，民進黨團幹事長鄭運鵬今天(5日) 表示，可見得林智堅的選情領先，所以藍營要出這種不倫不類的招數。在中華大學論文部分，林智堅的老師就說是共同合作的案子，並不是抄襲。

國民黨台北市議員王鴻薇爆料，新竹市長林智堅2008年在中華大學發表的碩士論文，涉嫌抄襲同年6月竹科的期末報告書。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天在立法院接受媒體訪問時表示，林智堅是不是太誇張了，懷疑論文搞不好是請人代筆，請林智堅出面說清楚，也請中華大學、教育部進行調查，研究是否撤銷林智堅的學位；由於此事又涉及到竹科的智財權，也請科技部督導竹科提出告訴，進行追查。

國民黨立委賴士葆則指出，兩份報告相似度實在太高，緒論幾乎完全一樣，連錯字都一樣。過去國科會委託的研究計畫，卻被林智堅拿去抄襲成碩士論文，科技部必須出面說清楚，也希望民進黨要比照過去檢視國民黨高雄市議員李眉蓁碩士論文的標準，來檢視林智堅。

而在昨天(4日) , 自稱美國大學教授的臉書粉專「翁達瑞」控前立委柯志恩涉「自我抄襲」與「一稿兩投」的學術不倫。中國國民黨委託律師到台北地檢署，遞狀告發「翁達瑞」涉嫌加重誹謗。

國民黨上週提名智庫執行長、前立委柯志恩參選高雄市長。「翁達瑞」日前在臉書發文，指柯志恩於民國103年年初與年底各發表一篇論文，這兩篇單獨發表的論文，摘要幾乎相同。

根據中央社, 「翁達瑞」表示，依據出版順序判定，第二篇論文的摘要抄自第一篇，而且高達96%的抄襲率。兩份摘要的差別只在研究樣本。柯志恩犯了「自我抄襲」與「一稿兩投」的學術不倫。

國民黨下午委託律師杜家駒前往台北地檢署告發「翁達瑞」。國民黨指出，化名「翁達瑞」的匿名粉專劣跡斑斑，曾經被告上法院，並經各界認定是深綠側翼以及檢方認證的陳姓台籍教授。

國民黨表示，「翁達瑞」到處質疑別人學術成就的同時，卻從來不曾說清楚自己的本名、在哪些學校任教，更不用提出自己的論文讓外界檢視，已被公認是綠營的網路學術打手，毫無公信力可言。

國民黨指出，若綠營相關側翼持續無端攻擊抹黑，為了捍衛國民黨參選人的個人名譽以及台灣民主的價值，絕對會依照選罷法及相關法律逕行提告，遏制如此敗壞公共討論的選戰歪風，更要讓這些破壞台灣民主的蠹蟲無所遁形。

現任中國國民黨義務副祕書長的前立委蔡正元5日在臉書PO文說:

「翁瑞達」教授出來面對！

到底是柯志恩的論文是抄襲的？

還是林智堅的論文是抄襲的？

且看杜震華教授的分析

「翁瑞達」是假名

堂堂自稱大學教授的人

幹嘛要用「假名」批評他人？

又不是演藝人員！

也不是假稱「教授」或「博士」的人

沒有正牌博士學位或教授資格

才需要用「假名」！

【抹黑競賽?】藍指林智堅論文抄襲 柯志恩遭疑為深綠側翼「翁達瑞」指控學術不倫