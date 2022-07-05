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內政部：台灣首季全國住宅價格指數上升2.99%　建物買賣移轉登記84776棟

內政部表示，相較於去(2021)年同季，桃園市、臺中市、臺南市、高雄市指數均上升約11%，漲勢較高；臺北市與新北市年漲幅為5.67%與7.5%，漲幅相對較低。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/05 11:28
照片來源：<a href="https://pixabay.com/zh/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=6829453">Pixabay</a>提供 

照片來源：Pixabay提供 

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）內政部今(5)日發布2022年第1季全國及6都住宅價格指數並表示，本季全國住宅價格指數為121.01，較上季上升2.99%，較2021年同季上升9.41%，全因國內經濟持續成長，貨幣面維持寬鬆與低利率，市場預期通膨心理等因素影響，而在本季建物買賣移轉登記棟數計8萬4776棟，較去年同季增加4.88%。

內政部表示，本季6都住宅價格指數與上季相較，以高雄市與臺中市上升幅度較大，分別為4.70%與3.65%；桃園市及臺北市則上升2.70%及1.91%，低於全國漲幅。相較於去(2021)年同季，桃園市、臺中市、臺南市、高雄市指數均上升約11%，漲勢較高；臺北市與新北市年漲幅為5.67%與7.5%，漲幅相對較低。

內政部指出，就本季經濟及金融面觀察，依行政院主計總處初步統計，本季經濟成長率為3.14%，較上季5.32 %趨緩；受央行3月升息1碼影響，五大銀行新承作房貸利率，於3月調升至1.378%，但對本季整體影響較小。此外，今年第2季全國建物買賣棟數較去年同季減少約1成，台灣經濟研究院公布本季1至3月的營建業營業氣候測驗點由109.94下滑至103.95，顯示業者對於房市前景樂觀看法趨向保守，而第2季後在COVID-19疫情下，對於後續整體房市影響情形將有待進一步觀察，也提醒民眾在購屋時需更加注意市場風險。

至於各界關心目前「平均地權條例」草案修法進度部分，內政部表示，這次修法是為了遏止房市不當炒作，並健全市場交易管理，將有助於房市長期穩健發展，於立法院9月開議後，會加速協調推動修法，以有效排除市場不當活動的危害。
內政部
住宅價格指數
高雄市
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新北市
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更新時間 : 2022-07-05 13:27 GMT+08:00

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