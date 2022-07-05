（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）全家便利商店今天（5日) 表示，將於明天(6日) 上午10時起，在FamiPort開賣永齡基金會創辦人郭台銘投資的「艾卡爾家用PCR檢測機」，為台灣首款國產家用PCR檢測機，可連接手機操作，透過簡訊、電子郵件同步接收檢測結果。

鴻海集團創辦人郭台銘（粉紅領帶者）投資富佳生技研發的家用PCR檢測儀，獲衛福部食藥署緊急授權 （EUA）核准，郭台銘捐贈一批給金門，並於6月17日上午搭專機抵金門，再乘船到烈嶼鄉探視民眾操作情形。（中央社檔案照片）

邁向疫情共存時代，全家今天發布新聞稿表示，因應居家自我檢測需求，宣布明天開賣艾卡爾家用PCR檢測機，其為郭董投資的富佳生技所研發，不僅是台灣首款國產家用PCR檢測機，並獲得衛福部EUA核准專案製造。

全家指出，此款PCR檢測機操作流程便利，檢測結果由機器判讀後，除顯示於機台畫面，並可連接手機操作，透過簡訊、電子郵件同步接收檢測結果，適合企業購買運用，讓員工檢測，也適合家庭使用。

全家指出，6日上午10時起，可透過店鋪FamiPort購買，PCR檢測機1台及檢測試劑套組30組，一套售價新台幣1萬3399元。

此外，根據中央社, 由於保健食品漸成民眾日常剛需，全家也在會員APP「全+1商城」及電商平台「全家行動購」導入花蓮慈濟醫院針對長新冠後遺症所研發的「淨斯本草」4款淨斯本草系列商品。

【郭台銘投資】台灣首款國產家用PCR檢測機 全家便利商店6日開賣