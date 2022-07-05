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受惠疫後新興應用科技擴展　2021年台灣出口東協突破700億美元

經濟部統計處：台灣出口至東協以新加坡、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓及印尼為主，2021年出口至此六個國家占整體東協98.5%。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/05 10:20
圖：Pixabay提供

圖：Pixabay提供

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）經濟部統計處今(5)日發布新聞稿表示，受美中貿易影響，台灣廠商在東協生產比率持續創高，2021年我國出口至東協地區年增率轉正且突破700億美元，在宅經濟及供應鏈移轉則推升東協六國科技類產品進口成長，更拉高了我國在積體電路的市占率。

經濟部統計處表示，由海外生產實況調查資料觀察，受美中貿易紛爭及COVID-19疫情等因素，牽動廠商全球供應鏈重組，2021年台灣廠商在中國及香港生產比率為42.4%，較2018年下降4.5個百分點，主因部分產線移轉回臺或其他地區，其中在東協生產比率自2018年1.6%，上升至2021年之3.2%，隨手機、筆電組裝代工廠、網通設備廠商以及IC設計業者擴大東協生產規模，致資訊通信產品、電子產品生產比重上升較多所致。

經濟部統計處提到，2021年台灣出口至東協地區年增率轉正且突破700億美元，應為2018及2019年受美中貿易影響，使得我國出口東協轉呈負成長，2020年受疫情影響、油價鋼價下跌，致持續年減1.3%，受惠疫後商機及新興應用科技擴展，電子零組件需求激增，加上國際原物料上漲，以及近年因科技業廠商至東協國家設廠，推升半導體設備、手機、筆電、網通產品等相關供應鏈需求增加，致2021年出口金額推升至702.4億美元創歷年新高，年增率達32.0%，今(2022)年累計1-5月出口金額342.0億美元，亦創歷年同期新高，年增率23.4%，其中電子零組件占比已逾5成。

經濟部統計處進一步分析，台灣出口至東協以新加坡、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓及印尼為主，2021年出口至此六個國家占整體東協98.5%。觀察此東協六國進口市場，2020年受COVID-19疫情影響，整體進口轉為負成長，其中油品及鋼鐵製品因國際價格下跌致進口減少，但積體電路、印刷電路板、電腦零附件及半導體設備等科技類產品在疫情催化宅經濟商機崛起，加上全球供應鏈部分移轉至東協，拉升相關上游電子零組件需求，致逆勢成長。2021年則受全球經濟復甦，進口轉呈正成長。

經濟部統計處觀察東協六國主要進口貨品的來源國，2021年積體電路最大進口來源國為台灣(占39.8%)，其次為南韓(占19.4%)、中國(占14.2%)，我國不僅持續穩居首位，市占率亦持續攀升；另印刷電路板、汽油及柴油等燃油、廢油與電腦的零附件皆以中國為主要進口來源國，台灣分別居第4、6、2名；鐵或非合金鋼及其製品則以日本為最大進口來源國，台灣位居第5名；半導體設備以美國為主，台灣亦位居第5名。

受惠疫後新興應用科技擴展　2021年台灣出口東協突破700億美元

圖片由經濟部統計處提供
東協
半導體設備
原物料
油價
鋼價
電子零組件
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印刷電路板

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