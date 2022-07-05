扶植台灣在地文創產業　屏東文創品牌造星計畫起跑　

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）屏東縣政府為扶植文創產業，推出「2022屏東西」文創品牌造星計畫徵選活動，廣邀屏東在地的文創業者報名參加，即日起至7月15日徵件，預計徵選出最具潛力的15個品牌，不但可參展今年臺灣文博會，亦可拓展線上或線下販售通路，為品牌激增曝光度。

「商品受疫情影響滯銷？」、「有好商品卻苦無銷售通路？」屏東縣政府文化處表示，今年造星計畫再升級，入選者除由業界專家進行一對一的輔導，將協助業者上架至亞洲領先設計電商平台Pinkoi，還拓增了進駐屏菸1936文化基地「好屏製造所」上架展售，其中三家品牌還可獲免費改造，強化在地品牌的能量與通路。

縣府文化處表示，全明星文創輔導團師資包括國際設計師Daniel Wong黃偉豪、創意活動行銷專家姜怡伶、KKDay行銷長黃昭英、康泰納仕樺舍集團董事總經理CM劉震紳與嘖嘖群眾募資平台專案經理施淳耀，以五感能量為概念:溫熱感、酸甜感、濃郁感、自然感、故事感，將全新的品牌概念導入，帶來絕對屏東感的新茁壯思維。

文化處長吳明榮說，文創品牌造星計畫今年邁入第三年，過往已輔導多個品牌轉型，且都有相當亮眼的成績。來自滿州鄉的＜蜂女孩＞經過去年一整年的品牌打造計劃，透過專業輔導團隊的經驗分享與設計啟發完成了品牌新包裝設計，再造蜂女孩品牌概念與打造未來IP價值，更在今年五月母親節與百貨服飾品牌跨類別品牌合作，響應品牌不同面向與拓展行銷。詳情請見徵選辦法，或參閱屏東縣政府文化處官網最新訊息。