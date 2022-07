【更新】美國伊利諾州國慶槍擊案至少6死38傷　警方逮捕一名疑似涉案男子

更新時間: 2022-07-05 10:25

首次發稿: 2022-07-05 09:59

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)美國伊利諾州芝加哥郊區高地公園(Highland Park)當地時間4日舉行的美國國慶遊行驚傳槍擊案,已知釀成6死38傷,據悉警方已拘捕一名利害關係人。

綜合美聯社與CNN報導,這名22歲男子克里莫(Robert E. Crimo)疑似與槍擊案有關, 但尚未確定他就是嫌犯。

CNN指出,槍手似乎是從屋頂向觀看遊行的群眾開了數十槍。原先民眾以為是煙火爆炸聲, 後來發現是有人開槍, 現場數百民眾立刻驚慌奔逃, 其中多人不幸中彈流血。

Breaking: Mass shooting reported at an Independence Day/July 4th parade in Highland Park, Illinois. pic.twitter.com/yTOYxqDO5q — Real Mac Report (@RealMacReport) July 4, 2022

槍擊案發生後鄰近許多城市決定取消國慶活動和煙火施放, 擔心真正的凶手依舊逍遙法外。

這是美國境內自今年5月以來第3起重大槍擊案, 美國國會不久前才剛通過最新的槍枝管制法, 並由拜登總統在6月25日簽署生效。這項法案是30年來最嚴格的法案, 授權各州針對購買槍枝者進行身家背景調查。