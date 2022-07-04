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丹麥購物中心槍擊案 3死4傷凶嫌落網

丹麥警方表示，死者分別為2名17歲的男性與女性丹麥公民，以及1名47歲的俄國男性公民，4位傷者分別為2位丹麥公民及2位瑞典公民，其中3位重傷，仍在醫院治療中。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/04 21:03
丹麥哥本哈根的菲爾德購物中心3日發生槍擊案，造成2死4傷。(圖／翻攝自路透）

丹麥哥本哈根的菲爾德購物中心3日發生槍擊案，造成2死4傷。(圖／翻攝自路透）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）位於丹麥哥本哈根的菲爾德購物中心（Field's mall）於3日發生槍擊案，一名22歲男性向民眾開槍，造成3人死亡4人受傷，槍手已被逮捕並面臨過失殺人罪的指控。

路透社》、《BBC》報導，丹麥警方表示，死者分別為2名17歲的男性與女性丹麥公民，以及1名47歲的俄國男性公民，4位傷者分別為2位丹麥公民及2位瑞典公民，其中3位重傷，仍在醫院治療中。

犯案槍手已於當地時間下午5點48分遭警方拘捕，當地警方負責人湯瑪森（ Soeren Thomassen ）在新聞發佈會上透露，槍手有在精神治療機構就醫的紀錄，受害者似乎為隨機目標，目前無跡象表明為此案為恐怖攻擊。同時，警方也在區域內擴大搜索，以確認是否有犯案同夥。

據監視器及目擊者的描述，槍手挾步槍與彈藥進入購物中心，並徑直向人群開槍，而非天花板或地面，受到驚嚇的民眾倉皇逃出購物中心。

丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）發表聲明，稱丹麥遭受殘酷的攻擊，她向那些無端受害者、失去親人者表示哀悼，並盼能鼓勵丹麥人在這個困難時期團結一致、互相支持。

丹麥王室則向「受害者、他們的親屬和所有受這起悲劇影響的人」獻上「最深切的同情」。在聯合聲明中，瑪格麗特王后、弗雷德里克王儲和瑪麗王妃表示，「我們尚不知道這場悲劇的全貌，但已經清楚的是，很多人喪生，有更多人受傷。」

本案發生前一週，鄰國挪威首都奧斯陸的同志酒吧甫傳出伊斯蘭恐怖主義槍擊案，伊朗裔槍手射殺無差別掃射導致2人死亡、21人輕重傷。

據丹麥國防情報局最新報告，目前丹麥的恐怖威脅評估等級為「嚴重」，最大威脅來自「激進伊斯蘭主義」。

丹麥上次發生重大恐怖攻擊事件是在2015年，一名槍手先後襲擊位於哥本哈根的一間文化中心與一間猶太教堂，造成2人死亡，6名警察受傷，槍手則於與警察的槍戰中遭擊斃。
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