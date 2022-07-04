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五縣市蟬聯食育力五星城市 高雄首躍榜單

《食農教育法》三讀通過後，22縣市接下來都必須提出符合在地特色發展的食育推廣計畫，台灣將邁入全民食育時代。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/04 19:35
左至右為高雄市副市長羅達生、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚、嘉義縣長翁章梁、台東縣副縣長王志輝、宜蘭縣參議李新泰出席2022食育力五星城市...

左至右為高雄市副市長羅達生、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚、嘉義縣長翁章梁、台東縣副縣長王志輝、宜蘭縣參議李新泰出席2022食育力五星城市...

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導） 2022食育力五星城市頒獎典禮於今（4）日舉行，花蓮縣、嘉義縣、台東縣、嘉義市、宜蘭縣蟬聯食育力五星城市，高雄市首次擠身五星榜單，為六都唯一。

《食力foodNEXT》自2021年發起台灣首次食育力城市大調查，從「農業與環境、教育與文化、健康與營養、食安與衛生」4大構面以地方與中央公開數據進行客觀指標分析，今（2022）年更從34項指標擴增至43項，輔以22縣市民網路問卷，更與中華民國營養師公會全國聯合會、全國家長會長聯盟合作進行食育推廣滿意度調查。

據2022食育力城市大調查結果，花蓮縣、嘉義縣、台東縣、嘉義市、宜蘭縣蟬聯食育力五星城市，高雄市首次擠身五星榜單，為六都唯一。

《食力foodNEXT》副總編輯林玉婷表示，本次獲頒五星城市的縣市在沒有中央支持下，從民間到地方政府都付出很多努力，《食農教育法》通過後，22縣市接下來都必須提出符合在地特色發展的食育推廣計畫，台灣將邁入全民食育時代，「2022《食力》食育力城市大調查」將22縣市的食育資源做了總盤點，期盼能幫助各縣市在食育推動上更有方向。

對於食育推動，農委會主委陳吉仲認為「食農教育不是用嘴巴隨便講講，而是要實際去行動。」希望消費者藉由接觸食農教育後，多認識在地食材，懂得挑選健康食物到惜食、環境永續。國教署副署長戴淑芬則表示，「從近年來的成果看得見地方的努力。」早在2016年光是要推章Q食材進校園，就有相當程度的困難，如今採用率已近94％，讓孩童能更認識在地食材。

花蓮縣長徐榛蔚強調，「食育就是傳承老祖先的智慧，吃得好、安全、健康、愉快。」嘉義縣長翁章梁也道出期許「提升農民社會地位是我推動食農最大的目標。」台東縣副縣長王志輝以推動10年的慢食節為例「慢經濟是台東，吃在地更是稀鬆平常的事。」

嘉義市是全台灣唯一100％國中小自立廚房的縣市，市長黃敏惠表示自己2006年時剛上任，當時就看見校園營養午餐中毒事件的隱憂，下定決心要改變。而針對宜蘭縣長林姿妙希望讓全縣都成為食農教育場域，宜蘭縣政府參議李新泰表示宜蘭縣用遊程推動食育至少有20年的歷史。

至於六都唯一入選的高雄市，高雄市副市長羅達生強調這表示食育不是只有農業縣市可以推動，「消費力強的城市，更要從消費意識開始著手。」
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