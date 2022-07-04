Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

沒經驗、沒履歷？恭喜你錄取了 後疫情時代 旅宿業殺紅了眼搶人

待遇不佳，疫情逼走了人，如今觀光復甦，卻不見舊人回歸

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/04 17:49
法國飯店業龍頭Accor行銷照（圖／臉書）

法國飯店業龍頭Accor行銷照（圖／臉書）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）肆虐兩年多，各地觀光業無不摩拳擦掌，迎接後疫情時代的報復性旅遊，然而幾大歐洲飯店業龍頭卻陷入缺工窘境，不得不祭出猛招。沒經驗？沒履歷？不打緊，先來上班再說。

路透報導，疫情正酣之際，全球觀光旅宿業大受衝擊，再加上長期的低薪環境，許多員工被迫離職另謀生計，就算疫情趨緩也不願再走回老路，使人力出現巨大缺口。

歐洲最大飯店業者法國雅高集團（Accor），觸角跨110國，旗下飯店品牌包括美居（Mercure）、宜必思（ibis）、費爾蒙（Fairmont）等，全球事業人力需求達35,000人。為了趕緊重回軌道，該集團推出了無需相關經驗的試驗性招募計畫。雅高執行長巴曾（Sebastien Bazin）透露，十天以來在法國里昂、波爾多等地進行招募活動，有人毫無工作經驗，24小時內就錄取了。

就法國而言，雅高打算以北非移民、學生等年輕族群，補上勞動力缺口，同時限縮服務，如停止餐廳中餐供應，一周只開五天，「沒其他辦法了」。獲聘者只會獲得六小時職前訓練，就趕鴨子上架，上工後邊做邊學。

觀光佔GDP達13%與15%的西班牙與葡萄牙，也沒好到哪裡去。西班牙美利亞集團（Melia），就以高薪、免費飯店住宿、獎金與健保等誘因，吸引人才。小型業者同樣苦不堪言，里斯本知名飯店世界飯店（Hotel Mundial）稱，若再補不到人，恐得限制來客人數、減少服務，這對已慘澹經營兩年多的業者而言，實是欲哭無淚。

同樣的缺人困境也發生在餐飲酒吧業，西班牙餐飲勞工缺口達20萬人，而葡萄牙飯店業者則需至少15,000人。業者相當清楚，唯有提高報酬，才有望招徠員工。今年第一季，西班牙酒吧與餐廳的員工薪資年增60%，但相較之下，觀光業薪情仍是產業中的弱勢，月薪平均僅1,150歐元（新台幣35,718元）。鄰國葡萄牙餐飲旅宿業薪資今年可望調升7%，但平均月薪更低，僅881歐元（新台幣27,365元），只比最低薪資705歐元高不了多少。

雅高執行長巴曾嘆，觀光餐飲業過去對員工太苛，對勞工問題視而不見，才會落得今日的窘境，「這何嘗不是一記警鐘。」
歐洲
觀光
旅宿
飯店
疫情
後疫情
新冠肺炎
COVID-19
雅高
美利亞
法國
西班牙
葡萄牙

相關新聞

日本新冠疫情升溫　主流病毒株BA.2疫情下降　料7月底將被BA.5全部取代
日本新冠疫情升溫　主流病毒株BA.2疫情下降　料7月底將被BA.5全部取代
2022/07/03 16:09
7/3台灣本土+32567　死亡+88　增2例「孩童多系統炎症徵候群」個案　累計25例MIS-C
7/3台灣本土+32567　死亡+88　增2例「孩童多系統炎症徵候群」個案　累計25例MIS-C
2022/07/03 14:27
台灣布袋戲電影《素還真》唯一華語片入圍瑞士奇幻影展　在台美籍導演《桶妝仙女》入選酷兒單元
台灣布袋戲電影《素還真》唯一華語片入圍瑞士奇幻影展　在台美籍導演《桶妝仙女》入選酷兒單元
2022/07/02 16:24
澳門指台灣芒果有新冠病毒全數銷毀 台灣防檢局：應依國際規範處理
澳門指台灣芒果有新冠病毒全數銷毀 台灣防檢局：應依國際規範處理
2022/07/01 11:29
台灣華航諾富特飯店•卸下388天防疫任務　6/30重啟營運•搶攻親子國旅商機
台灣華航諾富特飯店•卸下388天防疫任務　6/30重啟營運•搶攻親子國旅商機
2022/06/30 17:50

更新時間 : 2022-07-04 19:47 GMT+08:00

最受歡迎

【金曲33】恭喜！中國搖滾之父崔健勇奪華語歌王　蔡健雅奪后冠成大贏家
【金曲33】恭喜！中國搖滾之父崔健勇奪華語歌王　蔡健雅奪后冠成大贏家
中台灣屁孩欺負阿伯踢到鐵板　反被「十五神虎」打趴
中台灣屁孩欺負阿伯踢到鐵板　反被「十五神虎」打趴
7/1起擴大第4劑接種對象　何美鄉點名「2類人」冬季前快打好打滿
7/1起擴大第4劑接種對象　何美鄉點名「2類人」冬季前快打好打滿
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【71台灣第三勢力起義】知名律師童文薰 宣布獨立參選台北巿長、公開政見
【71台灣第三勢力起義】知名律師童文薰 宣布獨立參選台北巿長、公開政見
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
快訊！颱風芙蓉於6/30早上生成　明天起水氣增
快訊！颱風芙蓉於6/30早上生成　明天起水氣增
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
超萌！茶湯會聯名台灣人氣角色馬來貘　五款消暑新品及周邊搶先看！
超萌！茶湯會聯名台灣人氣角色馬來貘　五款消暑新品及周邊搶先看！
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料