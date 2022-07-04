中國清零不成12城市傳疫情 老燈：至晚9月廢清零

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）「清零」反失靈！中國安徽省泗縣6月26日通報新增病例至今，已有12個鄰近城市相繼爆發本土疫情，然中共當局依然放話要力拼一週內社會面清零，「務實派」為經濟大計，醞釀廢除清零政策。

綜合中媒、中央社報導，6月26日泗縣連4天新增32例本土案例後，單日新增確診逾百，7月2、3日更突破單日新增200例。泗縣已然執行靜態管理、人員足不出戶，但疫情已蔓延外省，近一週以來，長三角地區的安徽合肥、宿州、蚌埠、淮北，江蘇徐州、南京、無錫、鹽城、蘇州、淮安，以及浙江杭州、金華等3省12市皆通報新增的本土疫情。

其中，安徽宿州靈璧縣、蚌埠固鎮，江蘇南京、徐州、無錫、淮安等地疫情與泗縣有關，泗縣堪稱安徽此波疫情的「風暴眼」。

疫情遍地開花，中共安徽省委書記鄭柵潔近日喊出，務必「以快制快」執行核酸檢測，「一週內」

實現社會面清零、零死亡、不外溢。

在國際走向與病毒共存的大潮流下，中國領導人習近平依然採行清零政策，內部的異議不曾停息，中國國務院總理李克強反對清零拖垮經濟，李習關係相當緊張。

在清零派與務實派的鬥爭中，中國在疫情延燒兩年半來，首次放寬125國入境防疫門檻，並將入境隔離時間減半。日前旅美中國自媒體人「老灯」也爆料，中國國務院總理李克強今日將召開國務院常務會議，將武漢肺炎降級為「乙類傳染病」，讓習近平的清零政策成為歷史。

老燈表示，反清零就是反習，習近平已經從香港返回北京進行干預，然而即便習近平出手，李克強護經濟大盤的決心亦是堅定，廢除清零政策勢不可逆，至多撐到９月必然施行。

老燈也指出，中國國家衛健委主任馬曉偉日前在北京罕見會見美國新任駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns），中國官方已然鬆動，向美方透露防疫政策將迎來改變。