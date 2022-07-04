基北區免試入學志願選填 新北17校校長主任客製化諮詢輔導專線

今(2022)年度基北區（含共同就學區） 各高中職及進修學校有165校，免試入學管道名額共45,688 個。新北市為讓學生獲得更多升學資訊與專業意見， 在正式志願選填期間，自6月底至7月7日中午12時， 安排適性入學宣導講師，聯合17間普通高中、 技術型高中以及綜合高中校長與主任，提供專線電話諮詢服務。 今年度免試入學分發結果將於19日上午11時公告，學生於21日 上午9時至11時向各錄取學校報到。

教育局表示，新北市對於此次免試入學的志願選填， 聯合各校提供專業的諮詢服務，以客製化為考生量身訂做、 問好問滿的志願選填輔導，期待讓新北市的家長與學生減少徬徨， 並為適性選擇做最好的規劃。

此外，建議學生至免試入學網站查詢個別序位區間，以獲得充分的選填資訊。 在選填完成後，應屆畢業生需依就讀國中收件時間繳交報名志願表， 提醒學生須注意期程，報到逾期者視同放棄錄取資格。另外， 已報到學生如想參加後續其他入學管道必須在25日下午2時前聲明 放棄。

新北高中校長柯雅菱表示， 考生面對未來大學繁星推薦及新式考招變革，讓選填志願更具挑戰， 學生如何選擇學校或填寫志願順序，並非僅憑序位區間決定， 更需考量自身興趣、性向及能力， 再對應學校特色是否適合及交通因素等綜整考量。

林口高中校長高栢鈴也說，新北市高中繁星推薦錄取率64.71% 高於全國平均，在2022年全國前10名中新北市高中就佔3校， 展現新北的高中職優質且各具特色， 期待學生以自身興趣特長出發進行志願選擇， 也鼓勵選擇在地優質學校。

教育局提醒，即日起至6日每天上午8時30至12時、下午1時3 0分至5時，以及7日上午8時30分至中午12時， 均安排新北市適性入學宣導講師諮詢服務，專線請至新北學Bar粉 絲FB專頁查詢。另有關於基北區免試入學相關內容， 如超額比序項目、多元學習表現及國中會考成績， 請至基北區免試入學網站查詢，依公私立學校、學校區域、 學校類型及科別類型不同選取條件查詢各校招生名額， 也可洽詢基北區免試入學委員會專線（02）23216256分機 203 (成功高中)詢問。

教育局長張明文表示，為協助國中生試探瞭解自我性向、 興趣和能力，也讓家長了解新課綱願景與理念，新北市於3至4月已 辦理4場大型講座，邀請林口高中、新北高中、三重高中、 板橋高中、三民高中及石碇高中等多校校長， 針對高中職免試入學志願選填輔導、什麼是高中學習歷程檔案、11 1大學考招新制等3大主題進行分析介紹。除已同步線上直播外， 更錄製成影片放置於教育局YouTube平臺，歡迎上網觀賞。