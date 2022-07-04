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Novavax疫苗來囉！台北市備2.5萬劑　7/5起開放預約

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/04 17:14
台北市準備好2萬5762劑Novavax疫苗，5、6日可透過疫苗預約系統，7月11日至17日施打，5家醫院門診則會從8日開打。（圖／美聯社...

台北市準備好2萬5762劑Novavax疫苗，5、6日可透過疫苗預約系統，7月11日至17日施打，5家醫院門診則會從8日開打。（圖／美聯社...

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）Novavax疫苗於6月30日到貨後，不少民眾引頸期盼開打日，特別是無法接種mRNA疫苗的族群。台北市副市長蔡炳坤今（4）日表示，已準備好2萬5762名額，7月5、6日可透過疫苗預約系統，11日至17日施打，5家醫院門診自即起開放預約，從8日開打。

衛生局表示，北市第19期新冠肺炎COVID-19疫苗接種登記系統將於明日至6日上午9時至下午5時開放預約，接種日期為7月11日至17日，總計有5萬6777個名額，包含本次新增Novavax疫苗提供2萬5762名額，提供18歲以上成人預約，以及兒童BNT的5750名額、兒童莫德納1530名額，另有12歲以上BNT疫苗、莫德納及高端疫苗等。

另外，有5家醫院開設Novavax疫苗合約醫院特別門診，自今日起陸續開放院內預約系統 ，預計8日開始施打，包含台大、長庚、博仁、中心、和信及聯合醫院忠孝院區，合計提供1380個接種名額。

衛生局說明，Novavax COVID-19疫苗，屬於次單位蛋白疫苗，副作用較少，主要提供18歲以上民眾第1、2劑基礎劑、基礎加強劑，及第1次第2次追加劑接種，每劑須接種0.5 ml，Novavax COVID-19 疫苗可與其他廠牌COVID-19疫苗交替使用，民眾可依需求依照接種期程，選擇劑別接種。

至於6個月到5歲兒童的疫苗，副市長蔡炳坤表示，中央已表達抵台時程延後，最快7月中、下旬開打，北市已經在規劃了，等中央宣布後，將儘快讓家長可以選擇施打。
Novavax疫苗
次單位蛋白疫苗

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