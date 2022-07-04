美中貿易戰與新冠疫情引爆全球性供應鏈瓶頸，加上疫情後消費需求增加，供需失衡更為惡化，通膨壓力自去年下半年起持續升高。今年2月俄烏戰爭爆發，各國物價增長壓力急速上升，迫使各國央行採取激進手段抑制通膨，現階段投資人該如何調整投資策略？「2022富邦財經趨勢論壇年中場」今（4）日起跑，將深入剖析2022年下半年全球經濟發展趨勢，提供投資人掌握最佳因應對策。

富邦金控首席經濟學家羅瑋博士在其主講的「2022年全球經濟展望」中表示，後續值得關注的焦點包括：(1)物價持續居高不下，是否有可能失控，進而演變成1970年代的停滯性膨脹？(2)中國經濟放緩，後續中國政府如何推動支持政策，並放寬各項監管措施。(3)流動性緊縮加劇金融市場波動，第三季全球金融市場將和第二季一樣，隨時有可能因突發性因素而出現較大幅度波動。

Fed激進手段抑制通膨 可能導致美國經濟陷入衰退

俄烏戰爭爆發後，各國央行採取激進手段抑制通膨，近兩個月各國央行升息幅度不再是1～2碼，而是3～4碼。由於許多新興市場國家經濟尚未回復正軌，加上政府在過去二年大規模舉債，央行大幅升息不僅影響經濟復甦力道，也加重政府財政負擔。隨著先進國家央行啟動貨幣政策正常化，體質不好的新興市場國家很有可能在2023～2024年爆發債務危機。

6月7日世界銀行下調全球經濟成長預測，由1月份4.1%下調至2.9%，6月8日 OECD下調全球經濟成長預測，由去年12月4.5%下調至3.0%。預期IMF在7月份更新預測時，將會大幅調降今明兩年全球及各國經濟成長率。

由於5月份美國CPI年增率上升至8.6%，創下1981年以來新高，迫使Fed在6月份FOMC會議將升息幅度由二碼提升至三碼，而點陣圖暗示Fed今年全年升息幅度可能高達12～13碼。根據過往歷史經驗，每一次Fed為了抑制因能源價格上漲所引發通貨膨脹而啟動升息循環，最終都會導致美國經濟陷入衰退。Fed主席J. Powell希望藉由快速大幅升息讓美國經濟能夠成功軟著陸，然而在能源與糧食價格上漲、供應鏈瓶頸問題惡化、以及美國服務業薪資及價格上揚等多項負面因素干擾之下，成功的機率並不高。部分市場人士已經開始預期美國經濟將在2023年因Fed激進升息而陷入衰退，或是隨美國經濟成長動能放緩，Fed全年升息幅度將會縮小。

物價飆升、中國經濟放緩、流動性緊縮 市場未來三大關注重點

在全球經濟諸多不確定因素下，羅瑋強調，後續最值得關注的焦點，首先是物價持續居高不下，由於這一波全球物價上漲並非完全由短期供需失衡所帶動，而是受到中長期結構性轉變之影響，物價持續上揚會延續多久？是否有可能失控，進而演變成1970年代的停滯性膨脹？

另外，由於中國嚴格的防疫封控措施使得內需消費及外貿出口成長受到影響，今年要達到5.5%經濟成長目標難度相當高，後續中國政府將如何推動支持政策，並放寬各項監管措施，亦值得留意。

由於供應鏈瓶頸問題、能源與糧食價格持續居高不下，迫使各國央行採取激進緊縮貨幣政策，加上機構法人退場觀望，流動性緊縮也因此加劇金融市場波動，第三季全球金融市場將和第二季表現相似，隨時有可能因為突發性因素而出現較大幅度波動。

下半年考慮股債平衡配置、長天期政府公債 並可增加流動性部位等待進場時機

下半年在股市方面，資金盛宴已經告一段落，薪資及原物料價格上漲壓縮企業獲利成長空間，由於債券殖利率已大致反應央行升息幅度將近8～9成，股市反應程度相對落後，過去兩年「股優於債」態勢即將轉變，第三季起，隨著債券殖利率接近高點，資產配置應逐漸調整至股債平衡。中長期佈局建議以未來關鍵產業趨勢—高速計算、高速傳輸、綠色能源革命、自動化與遠端遙控作為評估基準，並以相關的國家、產業與企業作為主要投資標的，具有前瞻性產業及訂價能力企業值得長期持有。

債市方面，隨著各國央行加速升息，推升短率，使殖利率曲線趨平。然而通膨預期及主要買家觀望，使得長端殖利率仍有機會進一步上升。待今年8～9月各國公布7～8月實體經濟數據後，可以更清楚判斷各國經濟前景與央行後續動向，將會是進場佈局的好時機。若2023年全球景氣進一步惡化，長天期政府公債將是投資首選，其次是高評級的投資等級公司債。

外匯市場因受到地緣政治風險與主要央行貨幣政策分歧，上半年美元走勢獨強。若7月份歐洲央行揭露下半年可能連續升息時，歐元將會轉強，美元走勢將小幅滑落。然而，由於日圓及英鎊表現疲弱，美元指數要回落至100以下的可能性並不高。由於日本央行堅持維持寬鬆貨幣政策不變，使得日圓一度貶破135關卡。如果後續日圓持續走貶逼近140時，必須留意日本財務省是否會採取實質性干預動作。

疫情升溫加強封控，加上中美公債利差反轉，外資大量撤離中國債券市場，人民幣自4月下旬起快速走貶，瞬間突破6.4、6.5、6.6、6.7等多道關卡，預期第三季人民幣將在6.6～6.8區間內波動。

由於台美利差擴大，外資賣超撤離，外貿出超縮小、出口商抱持觀望態度，加上民眾購匯需求上升，下半年新台幣可能進一步走貶。然而，若2023年全球經濟陷入深度衰退，外資將會如同2016和2020年一樣，將台灣視為新興市場的避風港，屆時新台幣將會快速轉強。

羅瑋建議，由於8～9月能夠更清楚研判各國經濟前景，加上9月份各主要央行將召開利率決策會議，目前投資人應儘可能降低曝險部位，因為股市低點與債券殖利率高點尚未到來，股市及債市都可能進一步下跌，現階段的投資原則是保本不賠錢，增加流動性部位，耐心等待進場時機。