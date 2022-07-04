臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超400.65億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/6/27~2022/7/1）外資在集中市場總買進金額為3,955.26億元，總賣出金額為4,355.91億元，賣超為400.65億元，另統計自2022年年初至7月1日止，外資總買進金額為9兆4,101.12億元，總賣出金額為10兆3,631.90億元，累計賣超為9,530.78億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為17兆7,721.08億元新台幣，占全體上市股票市值的39.79%，較6月24日的19兆769.21億元新台幣，減少13,048.13億元。

台灣證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：友達：買進144,924千股，賣出99,838千股，買超45,086千股；第二名：長榮航：買進146,396千股，賣出114,477千股，買超31,919千股；第三名：台泥：買進45,323千股，賣出30,974千股，買超14,349千股。

台灣證交所還說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：國泰金：買進41,971千股，賣出100,478千股，賣超58,507千股；第二名：開發金：買進71,900千股，賣出125,635千股，賣超53,735千股；第三名：元大金：買進97,560千股，賣出150,725千股，賣超53,165千股。