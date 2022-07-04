Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超400.65億元

賣超國泰金5.85萬張最多，另買超友達4.51萬張最多

By 台灣英文新聞
2022/07/04 17:05

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/6/27~2022/7/1）外資在集中市場總買進金額為3,955.26億元，總賣出金額為4,355.91億元，賣超為400.65億元，另統計自2022年年初至7月1日止，外資總買進金額為9兆4,101.12億元，總賣出金額為10兆3,631.90億元，累計賣超為9,530.78億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為17兆7,721.08億元新台幣，占全體上市股票市值的39.79%，較6月24日的19兆769.21億元新台幣，減少13,048.13億元。

台灣證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：友達：買進144,924千股，賣出99,838千股，買超45,086千股；第二名：長榮航：買進146,396千股，賣出114,477千股，買超31,919千股；第三名：台泥：買進45,323千股，賣出30,974千股，買超14,349千股。

台灣證交所還說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：國泰金：買進41,971千股，賣出100,478千股，賣超58,507千股；第二名：開發金：買進71,900千股，賣出125,635千股，賣超53,735千股；第三名：元大金：買進97,560千股，賣出150,725千股，賣超53,165千股。

更新時間 : 2022-07-04 17:46 GMT+08:00

最受歡迎

【金曲33】恭喜！中國搖滾之父崔健勇奪華語歌王　蔡健雅奪后冠成大贏家
【金曲33】恭喜！中國搖滾之父崔健勇奪華語歌王　蔡健雅奪后冠成大贏家
中台灣屁孩欺負阿伯踢到鐵板　反被「十五神虎」打趴
中台灣屁孩欺負阿伯踢到鐵板　反被「十五神虎」打趴
7/1起擴大第4劑接種對象　何美鄉點名「2類人」冬季前快打好打滿
7/1起擴大第4劑接種對象　何美鄉點名「2類人」冬季前快打好打滿
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【71台灣第三勢力起義】知名律師童文薰 宣布獨立參選台北巿長、公開政見
【71台灣第三勢力起義】知名律師童文薰 宣布獨立參選台北巿長、公開政見
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
快訊！颱風芙蓉於6/30早上生成　明天起水氣增
快訊！颱風芙蓉於6/30早上生成　明天起水氣增
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
超萌！茶湯會聯名台灣人氣角色馬來貘　五款消暑新品及周邊搶先看！
超萌！茶湯會聯名台灣人氣角色馬來貘　五款消暑新品及周邊搶先看！
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料