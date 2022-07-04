北富銀成功籌組台越首件「社會責任貸款」聯貸案 跨國共創永續價值

由台北富邦銀行統籌主辦並擔任ESG管理銀行之中租控股（中租- KY，5871）旗下越南子公司仲利國際租賃有限公司三年期美金9千萬元「社會責任貸款( Social Loan)」聯貸案，日前完成募集正式簽約， 成為台灣及越南首件符合亞太區貸款市場公會(Asia Pacific Loan Market Association，簡稱「APLMA」)規格並經第三方確 信資金用途與帶來的社會效益之社會責任貸款聯貸案， 開啟台越兩地金融業以聯貸支持企業投入具社會責任效益業務之濫觴 。

2021年越南新冠疫情擴大，為防控疫情， 越南政府實施嚴格的社區隔離措施，衝擊民生經濟發展，2021年 越南經濟成長率降至2.58%，成為逾30年來新低。儘管越南政 府已提供中小企業250兆越盾(約107億美元)紓困貸款， 但中小企業由於無房地產或其他受認可之資產可供抵押， 無法擔保償還能力，難以從銀行管道取得融資， 在得不到資金支持的情況下，許多越南中小企業面臨破產倒閉窘境， 引發嚴峻的勞動人口失業問題，根據越南國家統計局2021年統計 ，適齡勞動者失業人數高達140萬人， 已成越南當前急需解決的社會議題之一。

為協助穩定越南在地企業營運，增加勞動就業機會， 北富銀與仲利國際（越南）合作架構出台灣、 越南兩地第一筆符合國際標準的社會責任貸款聯貸案， 聯貸資金不僅用於持續對當地中小企業提供財務支持， 更將策略性發展小微企業融資， 業務範圍也會從大城市往外擴張至外圍省分， 提供當地中小微企業多元融資管道， 創造更多就業機會以平衡城鄉差距。同時，仲利國際（越南） 也將因應本案調整內部系統，檢視「社會責任貸款指標( Social Loan KPIs)」，持續針對專案業務量、 受惠的中小微企業數及其員工數等就業數據進行追蹤統計， 充分體現中租控股對於ESG各層面的高度執行力。

許多金融同業亦對本案永續理念表達高度支持，其中兆豐、華南、 土銀擔任本案共同主辦行，合庫、輸出入銀行、 板信等金融機構則積極參與聯貸， 攜手為推動台越兩地永續發展貢獻心力。

仲利國際（越南）成立於2006年，總公司位於胡志明市， 位於北區的河内設立分公司，亦於海防市、芹苴市、平陽省、 峴港市、同奈省及隆安省等地設置辦事處，為當地第一大租賃公司， 市佔率近四成。即使受疫情影響，仲利國際（越南） 授信資產相較前一年度仍維持兩位數的成長率， 彰顯優異的經營能力。

北富銀表示，為了能替擁有巨大社會責任效益潛力的企業提供金融資 源和解決方案，北富銀積極推動及開發創新融資案型，賦予永續金融 更寬廣的可能性，不僅是台灣首家承做符合APLMA國際規格且經 第三方確信之綠色貸款(Green Loan)聯貸之台資銀行， 亦領先台資同業率先推廣永續指數連結貸款服務，激勵客戶實踐自身 ESG目標。未來，北富銀將持續在融資產品上創新精進， 推動台灣融資市場與國際接軌，與客戶共榮共好，攜手邁向永續。