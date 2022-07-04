三級警戒期間！8成透過遠距評估輔具服務 侯友宜鼓勵阿嬤使用行動馬桶

全國唯一公辦公營的新北市輔具中心績效卓著， 一年輔具超音速服務案量高達5.6萬件，並免費送出1. 4萬件的二手輔具，在疫情三級警戒期間，更率先採用遠距評估， 有8成透過視訊即時為身障者提供服務。 新北市長侯友宜4日上午特地到輔具中心訪視， 感謝所有工作人員的辛勞，並透過視訊與秀琴阿嬤互動， 還教阿嬤如何使用「一字帶」預防跌倒，並可使用「行動馬桶」 方便如廁。

新北市輔具中心主任楊忠一表示，中心研發「 五分級動作能力評估準則」，以及「輔具需求盤點評估表」， 運用四種能力將需求分為五個等級，以此分類並連結適合的輔具， 更具準確性與專業性。 楊忠一表示，從2020年4月起， 新北市無論身心障礙者或老人部分輔具需求， 均可以透過線上遠距評估進行，不僅簡政便民， 更可以減少感染風險。在2021年三級警戒期間， 從5月18日到7月26日，更高達80％透過遠距評估完成， 計有1,384件，降低19,783人次的染疫風險。

侯友宜表示，在疫情嚴峻的威脅下，新北市輔具中心超前部署， 利用線上視訊遠距評估，快速的幫有輔具需求的民眾取得輔具， 並且教他們如何操作，解決民眾實際的困難， 真正將輔具服務做到味，值得嘉許。

侯友宜並透過視訊關心一位秀琴阿嬤使用輔具情形，阿嬤表示， 在中心的評估提供並教導下， 她現在使用前輪後煞的四腳拐助行器已經非常熟練， 她並現場走動了一小段。 侯友宜在楊忠一的指導下，學會如何使用一字帶以預防跌倒， 現學現賣，馬上教阿嬤使用。阿嬤提到如廁問題，侯友宜表示， 中心也可以提供有「行動馬桶」之稱的便盆椅，侯友宜說， 其中有接觸部分的坐墊和桶子均是全新品，只有骨架部分， 但已經過徹底清潔、消毒了，請阿嬤放心使用。

新北市輔具中心遠距評估績效深受好評，曾以「 在疫情中的輔具遠距服務」獲得2022全球智慧城市聯盟GO SMART特別獎-智慧城市人本獎， 並受邀於世界物理治療聯盟亞澳區域線上分享於國際， 受國際人士肯定。