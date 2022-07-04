利西昌斯克淪陷 烏軍保命戰術性撤退

（台灣英文新聞 國際組 綜合外電報導）烏東盧甘斯克（Luhansk）最後大型據點利西昌斯克（Lysychansk）今（4）日已被俄方佔領，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）承認烏軍已撤離該地，但誓言將於西方長程武器助攻下收復該地。

《路透社》報導，俄國在烏東攻勢猛烈，數日前剛拿下北頓內茨克（Sievierodonetsk），今日利西昌斯克的淪陷，也標誌著盧甘斯克地區被俄國全面掌握，是克里姆林宮達成目標的一大勝利。

俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）向普丁表示盧甘斯克區域已被「解放」，烏方則表示「解放」不過是俄國的宣傳，並控訴在利西昌斯克以西的斯洛維揚斯克（Sloviansk）週日就遭受火箭砲擊，導致至少6人身亡、20人受傷。

烏方強調，繼續保衛城市的後果是致命的，「戰術性撤退」將挽救烏國士兵生命，烏軍會重新集結，在西方武器助攻下反擊。

「若我軍指揮官將人員撤離前線部分據點，即敵軍在當地火力具有最大優勢，這也適用利西昌斯克情況，這代表一件事，那就是我們會靠戰術回歸，憑藉現代武器供應增援，」澤倫斯基在晚間視訊演說中如此表示。

澤倫斯基還指出，俄軍正將火力集中在烏東頓巴斯（Donbas）地區前線，但烏方會以美國提供的「高機動性多管火箭系統」（High Mobility Artillery Rocket System，HIMARS，簡稱海馬斯）等長程武器反擊。

澤倫斯基強調：「我們會保護國軍和國人的性命，這會起同樣重要的作用。我們將贏回此地，最重要的是必須保護人民。」