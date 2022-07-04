BA.4、BA.5新增112例　占境外移入病例6成　美國、德國入境最大宗

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）指揮中心今（4）日公布最新境外移入病毒定序，182名境外移入病例中，新增112例Omicron新亞型變種病毒BA.4、BA.5株，皆邊境攔截個案，新亞型變種占過去一週境外移入病例檢驗6成。

國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中說明，實驗室上週針對6月9日至6月26日182名境外移入病例，進行病毒基因定序，其中112人檢出Omicron新亞型變種病毒，分別為17株Omicron BA.4及95株Omicron BA.5，占所有境外移入病例檢驗數約61.7%，比上週5成又再增長，入境國家以美國及德國為大宗。

羅一鈞說明，個案分別為72例男性、40例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，檢出Omicron BA.4個案分別自美國（8例），新加坡（2例），荷蘭、以色列、瑞士、西班牙、澳大利亞、法國及英國（各1例）移入。

Omicron BA.5分別自美國（30例），法國（9例），德國（8例），荷蘭（7例），英國（5例），土耳其及阿拉伯聯合大公國（各4例）、菲律賓、新加坡及泰國（各3例），越南、西班牙、以色列及韓國（各2例），瑞典、奈及利亞、埃及、希臘、肯亞、沙烏地阿拉伯、葡萄牙、印度、芬蘭、馬來西亞及巴西（各1例）移入。

據指揮中心統計，截至今天，邊境累計攔截到36例Omicron BA.4個案及202例Omicron BA.5個案，共驗出亞型變異株例238例；另外，5月1日以來進行476本土病例定序，未驗出BA.4及BA.5。

羅一鈞表示，尚無證據可證實亞變異株入侵台灣社區。值得注意的是，近期新加坡、日本都因為BA.5疫情，當地病例數從低點回升，暑假期間若民眾至鄰近國家旅遊，呼籲出國民眾切勿放鬆防疫措施，建議戴好口罩，避免感染變種病毒。

世界衛生組織（WHO）6月29日資料指出，目前全球BA.4 及BA.5變異株感染國家及病例數持續增加，其中BA.5快速增加，占比上升至43%，且已導致部分國家住院數增加。近期BA.5變異株於法國等部分國家取代BA.2變異株成為主流株。

指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測，並提高疫苗接種率。接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成重症、住院或死亡風險，指揮中心呼籲民眾儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。