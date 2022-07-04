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台灣「萬安演習」7/25登場　台北市盤點4686防空避難處

➤台北市建管處今天(4日) 表示，去年迄今已優先盤點全市456里防空避難空間，統計可正常開放民眾使用達4686處，預估可容納人數達1250萬人。➤建管處呼籲，公寓大廈防空避難設施應隨時保持乾淨暢通，才能在戰爭時發揮功效，同時提升市民居住品質及公共安全。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/04 17:27
示意圖 (擷取自「北市警政APP」) 

示意圖 (擷取自「北市警政APP」) 

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）萬安45號演習7月25日將登場，台北市建管處今天(4日) 表示，去年迄今已優先盤點全市456里防空避難空間，統計可正常開放民眾使用達4686處，預估可容納人數達1250萬人。

根據台北市政府警察局, 防空警報發放後，所有部隊、機關、學校及全體民眾應即配合交通管制、疏散避難、熄滅燈火、關閉門窗，其行動要領如下:

111年軍民聯合防空(萬安45號)演習宣導資料

台灣「萬安演習」7/25登場　台北市盤點4686防空避難處

北市建管處今天(4日) 發布新聞稿表示，由於近期台海情勢和俄烏戰爭，引發民眾關注防空避難議題，為因應於北市活動的眾多流動人口，去年起至今年期間盤點市內政府機關、學校、商業大樓等公有和供公眾使用建築物，以及地下停車場、地下街、三鐵車站等地下建築物，共計盤點達2倍活動人口所需面積。

考量以上處所分布不均問題，建管處長劉美秀表示，為使全市12行政區的456里設籍人口能夠迅速進入里內防空避難空間，已再次盤點各里已成立管理委員會的社區大樓，並請場所自主檢查其防空避難空間，於防空演習、戰爭發生或將發生時接獲國防部發布管制疏散命令後，可正常開放民眾進入避難。

劉美秀說，以上場所盤點完成後，建管處即交由台北市警察局以「北市警政APP」供民眾即時查詢當下距離最近的防空避難空間，以利方便掌握生活環境周邊的避難位置及動線。

中央社引述建管處發言人鄭大川說，經盤點完成可正常開放民眾使用共計有4686處，預估可容納人數達1250萬人。

建管處呼籲，公寓大廈防空避難設施應隨時保持乾淨暢通，才能在戰爭時發揮功效，同時提升市民居住品質及公共安全。

台北市全民國防手冊　超連結

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