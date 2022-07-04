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台灣阿里山夏季觀星賞日出！天文體驗營名額有限　即日起開放報名

嘉義林管處：阿里山國家森林遊樂區小笠原山觀景平台位於海拔2488公尺，具有360度環景視野，夏季天氣好能見度高時，可以在夜空中星星匯流成一條閃耀的銀河

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/04 15:55
照片由嘉義林管處提供

照片由嘉義林管處提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）炎炎夏日最宜上山觀星和避暑，林務局嘉義林區管理處與嘉義市天文協會攜手推出「夏季瘋銀河」天文生態體驗營6梯次，自今(4)日起開放報名並提醒喜把握時間，至涼爽的阿里山參加活動。

林務局嘉義林管處表示，阿里山國家森林遊樂區小笠原山觀景平台位於海拔2488公尺，具有360度環景視野，夏季天氣好能見度高時，可以在夜空中星星匯流成一條閃耀的銀河，除此之外，還有許多星團及星雲在銀河中閃爍，讓阿里山夏季夜空熱鬧非凡，讓人目不轉睛。

嘉義林管處、嘉義市天文協會及嘉義縣阿里山生態旅遊協會聯手，讓大家從早玩到晚，早上觀日出，享受阿里山渾然天成波濤洶湧的雲瀑，白天漫步在阿里山巨木群棧道中享受「森呼吸」，夜裡還有天文專家及解說員帶領大家認識星星及觀星，一系列「森」遊阿里山活動讓民眾體驗阿里山不同的美景。

包含室內課程講解介紹季節常見星座、星座故事傳說、園區內自然生態體驗、夜間觀星、賞日出、搭乘小火車等，活動內容豐富，名額有限，嘉義林管處請民眾儘早報名以免向隅。

嘉義林管處提醒，「夏季瘋銀河」活動自7月4日開放報名，活動簡章及活動日期請上報名網址查詢。住宿以同住家人、親友安排同一間不混住，並歡迎國小3年級以上或親子民眾參加。活動費用每人新臺幣2700元，或洽詢嘉義市天文協會王小姐0911726888。

台灣阿里山夏季觀星賞日出！天文體驗營名額有限　即日起開放報名

照片由嘉義林管處提供
嘉義林管處
夏季瘋銀河
阿里山
觀星
生態體驗

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