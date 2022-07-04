7/4台灣本土+23045　死亡+69　BNT兒童疫苗全數到貨共220.32萬劑

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增23,118例COVID-19確定病例，分別為23,045例本土個案及73例境外移入；確診個案中新增69例死亡。另外，今年採購的BNT兒童劑型疫苗已全數到貨，共計220.32萬劑。



指揮中心表示，今日新增之23,045例本土病例，為10,929例男性、12,087例女性、29例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,438例)、臺中市(3,217例)、高雄市(2,719例)、桃園市(2,411例)、臺北市(1,992例)、臺南市(1,842例)、彰化縣(1,336例)、屏東縣(921例)、苗栗縣(619例)、雲林縣(609例)、新竹縣(599例)、新竹市(491例)、宜蘭縣(491例)、南投縣(472例)、嘉義縣(439例)、花蓮縣(436例)、臺東縣(254例)、基隆市(246例)、嘉義市(213例)、澎湖縣(157例)、金門縣(125例)、連江縣(18例)。



指揮中心指出，今日新增69例本土病例死亡個案，為36例男性、33例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、64例具慢性病史、48例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月12日至7月1日，死亡日期介於6月23日至7月1日。



指揮中心說明，今日新增73例境外移入個案中，為42例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(3例)、越南(2例)、德國、土耳其及西班牙(各1例)移入，另65例感染國家調查中。入境日介於今年7月2日至7月3日。



指揮中心統計，截至目前國內累計3,893,643例確診，分別為14,995例境外移入、3,878,594例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計7,025例COVID-19死亡病例，其中7,010例本土，另15例為境外移入。

另外，指揮中心表示，今年採購的BNT兒童劑型疫苗已全數到貨，分別為首批5月16日77.76萬劑、第二批5月30日33.12萬劑、第三批6月20日50.4萬劑及今早到貨的59.04萬劑，共計220.32萬劑。

今年第四批疫苗在今早完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供給5至11歲兒童接種基礎劑使用(包含第二劑，及尚未接種第一劑者，如確診後已間隔3個月者接種)。本批效期至今年12月30日。