黃珊珊參選身份仍未明 柯文哲：宋楚瑜支持「當然最好」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）距年底選戰不足5個月，親民黨籍的台北市副市長黃珊珊將以何身份參選台北市長成關注焦點。對此柯文哲表示要問本人，若獲親民黨宋楚瑜支持「那當然最好」。

親民黨籍的黃珊珊當初與無黨籍的柯文哲攜手入主台北市，柯文哲後來自組民眾黨，也使得此番意圖延續柯意志、參選台北市長的黃珊珊，其參選身份備受矚目。

今日柯文哲、黃珊珊聯袂出席「台北市跨境電商產業發展中心」啟動記者會，柯文哲受訪表示，黃珊珊要怎麼選應當問本人，「怎麼來問我」；關於是否已與宋楚瑜討論過此事，柯文哲表示，並未當面聊，「但我覺得還是人情世故」；至於選舉是否會尋求宋楚瑜出面支持，柯文則表示那當然最好。

黃珊珊是否以無黨籍參選，此事討論已久。今日媒體問及若以無黨籍身份參選是可能爭取民進黨支持，柯文哲未正面作答，但反問為何不說也可爭取其他黨支持。

事實上，民進黨此次雙北參選人提名始終有聲無影。呼聲新北呼聲最高的羅致政昨日宣布，因時間壓力緊迫，無意願參選。如今台北市提名也霧裡看花，衛福部長陳時中原有意參選，也因黨中央遲未定案作罷，以致前副總統陳建仁又再度被搬到台前。

對於民進黨當前的走位，柯回應跟他沒關係，是民進黨中央與總統府的決策；黃珊珊則表示，做好每天的工作才是最好準備，藍綠每天算計棄保或合作等，對市政民生沒有任何意義。

至於是否會在2022台北城市博覽會後請辭全力備戰，以及參選黨籍問題等，黃珊珊僅表示有規劃會公布。