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南台灣雛鳥流浪記　高雄市保育鳳頭蒼鷹闔家團圓

高市府：考量親鳥並未遠離，6月30日高雄市野鳥學會、農業局和文化局決定送回雛鳥，並用綠色塑膠籃當基底重新建置人工鳥巢，為它們蓋好新家，並將兩隻雛鳥送回原樹安置於人工鳥巢上，終於讓一家四口團圓。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/04 14:18
高市府說，7月2日上午捕捉到親鳥餵雛的鏡頭，確定網友戲稱的菜籃鳥爸媽又能在熟悉的環境中繼續照料子女，共享天倫。。(照片來源：高雄市政府提供...

高市府說，7月2日上午捕捉到親鳥餵雛的鏡頭，確定網友戲稱的菜籃鳥爸媽又能在熟悉的環境中繼續照料子女，共享天倫。。(照片來源：高雄市政府提供...

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）日前，高雄市岡山地區的一件古蹟保護工程，因廠商修剪樹木，未考量保育類猛禽鳳頭蒼鷹的生物特性，引起一場雛鳥流浪記，在高雄市野鳥學會及高市府農業局努力奔走下，終於讓這一家四口，回到他們熟悉的環境，共享天倫之樂。

高雄市政府今(4)日發布新聞稿表示，施工廠商於6月27日修剪樹木時因不諳法令且當地即將下雨而將雛鳥攜離原處，硬生生拆散鳳頭蒼鷹一家4口，經高雄市野鳥學會於6月28日發布尋鳥啟事，當日傍晚農業局即找回幼鳥速送壽山動物園充當臨時保母悉心照料。然6月29日高雄市野鳥學會發現，這對鳳頭蒼鷹父母並未遠離，持續回到原樹卻不見雛鳥及窩巢。

陳其邁市長得知此消息後並指示農業局，評估將雛鳥送回給親鳥撫育的可行性。

高市府提到，考量親鳥並未遠離，6月30日高雄市野鳥學會、農業局和文化局決定送回雛鳥，並用綠色塑膠籃當基底重新建置人工鳥巢，為它們蓋好新家，並將兩隻雛鳥送回原樹安置於人工鳥巢上，當日稍晚就觀察到2隻親鳥回巢，終於讓一家四口團圓。

經持續和相關單位一同追蹤鳥況，高市府說，7月2日上午捕捉到親鳥餵雛的鏡頭，確定網友戲稱的菜籃鳥爸媽又能在熟悉的環境中繼續照料子女，共享天倫。

高雄市政府農業局長張清榮表示，這是一次難得的生命教育，期望藉由這次經驗提醒工程單位施工時務必注意，避免對野生動物造成影響。

高雄市農業局呼籲，民眾若在修剪樹枝時遇到正在育雛的鳥巢，請暫時停止修剪該樹，待育雛季結束後再行修剪；若是發現雛鳥落巢，請不要隨意撿拾，未受傷的健康個體，可以先將幼鳥放在落巢附近的枝條上，或安全不易遭受犬貓侵襲位置，讓親鳥有機會可繼續餵哺雛鳥；若是受傷的個體可通報農業局或1999市民專線。
高雄市政府
雛鳥
鳳頭蒼鷹
野生動物
保育動物
保育類猛禽

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