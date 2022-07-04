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吉卜力與路易莎跨界合作　限定杯身7月全台上市　持杯身看展覽再享優惠

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/04 12:43
吉卜力與台灣咖啡代表品牌路易莎合作，此次在全台路易莎都可買到限量杯身。（路易莎提供）

吉卜力與台灣咖啡代表品牌路易莎合作，此次在全台路易莎都可買到限量杯身。（路易莎提供）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）「吉卜力動畫大師-高畑勲展」正於台北流行音樂中心文化館展出中，以往罕見吉卜力將動畫圖素授權予品牌於市面上露出，但此次在全台路易莎都可買到限量杯身，不僅讓高畑勲作品再次受到注目，也讓台灣民眾更貼近藝術文化氛圍。

推出「輝耀姬物語」、「平成狸合戰」共四款設計

高畑勲作為創辦吉卜力工作室的三巨頭之一，對日本動畫的影響與地位無庸置疑，作品更深入人心，往往帶來極大話題及變革。此次與路易莎合作的杯身，選擇深受大家喜愛的「平成狸合戰」與「輝耀姬物語」為設計。

「平成狸合戰」誕生是從宮崎駿的一句話「既然我拍了豬（《紅豬》），那狸就交給高畑先生了」而開始，自此鈴木敏夫使出渾身解數，拉著高畑勲考察各地關於狸貓的史料、拜訪學者，甚至連家中有養狸貓的家庭也去請教，最後在高畑勲一句「那就來拍大自然吧」概念於焉形成，最終成為1994年日本票房年度冠軍。

「輝耀姬物語」更是耗時8年、花費超過50億日幣的鉅作，期間挑戰全手繪作畫，張數超過50萬張，表現出和式美學的極致，而後以其藝術性橫掃各項國際大獎，並入圍奧斯卡最佳動畫片，也是高畑勲在世的最後一部作品，代表的意義不在話下。

吉卜力與路易莎跨界合作　限定杯身7月全台上市　持杯身看展覽再享優惠

冷飲杯身為「輝耀姬物語」款，「平成狸合戰」為熱飲，各有兩種樣式。（路易莎提供）

路易莎表示，冷飲杯身為「輝耀姬物語」款，「平成狸合戰」為熱飲，各有兩種樣式，甚至連熱杯套也是用平成狸合戰珍貴手稿圖設計，一字排開相當吸睛。市面上幾乎不曾看過吉卜力動畫能有這樣合作，非常難得也極具收藏價值，預料將造成吉卜力粉絲瘋搶。

主辦單位表示，路易莎咖啡為台灣分店數最多的代表品牌、堅持手作咖啡的職人精神與熱情，與高畑勲導演對動畫創作的追求一樣，也希望經由路易莎通路的廣度，讓更多人知道他的作品，從展覽的手稿及創作筆記中看見高畑勲製作動畫的初心，一覽這位導演留給大家最後的禮物。

持限定杯身到展覽　再享購票優惠

「吉卜力動畫大師-高畑勲展」即日起至9/25在台北流行音樂中心文化館展出，展覽期間，持路易莎限定杯身、杯套到展場現場購買全票，再享購票9折優惠（全票390元），現省40元，詳情請上展覽官方粉絲團查詢。

高畑勲大師的歷年動畫作品包含「螢火蟲之墓」「兒時的點點滴滴」「平成狸合戰」「輝耀姬物語」，以及在吉卜力工作室尚未成立前參與的「萬里尋母」「小安妮」。

此次展覽還有宮崎駿年輕時在高畑勲導演的影響下親手繪製「太陽王子-霍爾斯的大冒險」「熊貓家族」「小天使」等逾2000件真跡手稿、創作筆記都是首度在海外公開，粉絲們可以逐一透視大師的內心。

展覽期間還有最大規模的吉卜力商店快閃北流，包括展覽限定周邊、精選日本熱銷商品，挑戰你的荷包，另有多項互動拍照區，一起穿梭吉卜力動畫世界、感受最強魅力。

吉卜力與路易莎跨界合作　限定杯身7月全台上市　持杯身看展覽再享優惠

「輝耀姬物語」更是耗時8年、花費超過50億日幣的鉅作，也是高畑勲在世的最後一部作品，代表的意義不在話下。（路易莎提供）
吉卜力
路易莎

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