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林務局整理台灣森林旅遊指南　公開12星座暑假造訪療癒秘境

林務局：24小時不打烊的阿里山國家森林遊樂區，享受雲霧瞬息變化，飽覽璀璨星空，還可品嚐在地好茶，造訪巨木群棧道呼吸芬多精

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/04 12:20
太平山國家森林遊樂區-夏季賞紫葉槭楓紅。(林務局提供)

太平山國家森林遊樂區-夏季賞紫葉槭楓紅。(林務局提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）夏至過後，最宜上山消暑，行政院農業委員會林務局整理出12星座適合造訪的國家森林遊樂區，水象星座可至滿月圓、內洞感受森林療癒力量、土象星座推薦墾丁、合歡山、奧萬大探索行程、火象星座適合激發能量的阿里山、觀霧、大雪山及風象星座則是太平山、藤枝、八仙山等療癒秘境。

對於水象星座，林務局認為，雙魚座、天蠍座、巨蟹座擁有浪漫、神秘與溫暖特質，推薦沿著溪畔進入滿月圓國家森林遊樂區感受蝶舞翩翩、不絕於耳的蟲鳴鳥囀與瀑布溪流聲；輕快踏上內洞國家森林遊樂區的無障礙步道，抵達內洞瀑布呼吸負離子，回程前往烏來林業生活館，搭乘烏來台車回憶過往；走進雙流國家森林遊樂區，感受涼風吹拂，輕踏卵石淺瀨，煩惱隨之煙消雲散；夜宿富源國家森林遊樂區，體驗環山步道與泡湯，適合水象星座出遊行程。

對於土象星座，林務局表示，摩羯座、處女座、金牛座擁有耐力、務實、重細節特質，適合走進墾丁國家森林遊樂區數十萬年前的海底森林，看見高位珊瑚礁森林生態系、石灰岩洞穴和鐘乳石洞等特殊地形還在長大。合歡山國家森林遊樂區的魅力蘊藏在季節遞嬗間，夏季有高山薔薇、高山杜鵑、臺灣龍膽接續綻放，放慢心情欣賞夜空；到奧萬大國家森林遊樂區住上一晚，搭上夏夜觀星熱潮，順遊部落大啖美食；漫步武陵國家森林遊樂區桃山步道，欣賞秀麗的桃山瀑布，讓土象星座享受山中無甲子歲月。

對於火象星座，林務局推薦阿里山、觀霧、大雪山、東眼山激發能量之景點。因為牡羊座、獅子座及射手座擁有熱情、活力、直率特質，引薦24小時不打烊的阿里山國家森林遊樂區，享受雲霧瞬息變化，飽覽璀璨星空，還可品嚐在地好茶，造訪巨木群棧道呼吸芬多精，搭乘「阿里山林業鐵路」神木線至阿里山車站，返程至嘉義製材所參訪好評不斷的「記憶 阿里山」特展；抵達觀霧國家森林遊樂區漫步昔日運材軌道整建而成的巨木群步道，觀賞棣慕華鳳仙花，遠眺聖稜線、觀霧瀑布，而且免門票費用，心靈與荷包都被療癒了；夜宿大雪山國家森林遊樂區探訪野生動物，也是鳥類天堂；東眼山國家森林遊樂區林間涼爽，自然教育中心還規劃豐富的營隊活動，適合活力充沛的火象星座。

最後對於風象星座，林務局認為，水瓶座、天秤座及雙子座擁有開朗、親切、幽默特質，推薦夏天能賞楓的太平山國家森林遊樂區，沿著長滿紫葉槭的中央階梯拾階而上，搭乘無窗戶隔離的蹦蹦車穿梭樹林，回味林業時代風情，在雲海咖啡館遠眺山景，也可參拜宜蘭縣內海拔最高的廟宇「鎮安宮」，前往檜木原始林步道聆聽自然；藤枝國家森林遊樂區是南部避暑好去處，因水源有限，採預約入園；前往八仙山國家森林遊樂區的親水設施，享受冰涼溪水，徜徉天籟步道聆聽鳥鳴，八仙山自然教育中心熱門「森林FUN暑假」系列課程更是不容錯過；到池南國家森林遊樂區朝聖哈崙森林鐵道史跡，還有池南自然教育中心夏季限定版超好玩營隊；知本國家森林遊樂區漫步七里香手作步道與野生動物一同散步，有機會與朱鸝不期而遇，非常適合自在生活的風象星座。

林務局整理台灣森林旅遊指南　公開12星座暑假造訪療癒秘境

阿里山國家森林遊樂區觀日出(林務局提供)

林務局整理台灣森林旅遊指南　公開12星座暑假造訪療癒秘境

墾丁國家森林遊樂區數十萬年前是座海底森林。(林務局提供)
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