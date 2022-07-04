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澳洲放寬邊境管制！未接種疫苗國際旅客也能入境囉

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/04 11:42
(示意圖/Pexels)

(示意圖/Pexels)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)澳洲將於7月6日起開放邊境，外國旅客無須提供疫苗施打證明也能入境。

澳洲衛生部 3日宣布，根據首席醫療官辦公室建議，自7月6日凌晨零時起，旅客不需要向官方申報疫苗接種狀態即可往返澳洲，不過仍須遵守各家航空公司或各地方政府的防疫規定，例如在國際航班上佩戴口罩等。

澳州衛生部長巴特勒（Mark Butler）表示，未接種疫苗的澳洲公民與持有特定簽證的旅客，獲准入境已有一段時間，這次進一步放寬規定意味著所有簽證持有者已無需申請豁免就能進入澳洲。

澳洲衛生部強調，未來會持續根據專家建議，檢視各項防疫政策。
澳洲
疫苗
邊境

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