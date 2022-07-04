【等一個人?夢幻活棋?】前副總統陳建仁出席中研院士會議　媒體追問是否參選

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前副總統陳建仁今天(4日) 出席中央研究院院士會議，會前媒體提問是否會參與年底選戰，他僅以招牌微笑回應「謝謝、平安」。

民進黨選對會擬於明天(5日) 開會處理花東縣長提名，至於台北市布局，外界原看好衛福部長陳時中，但3日傳出因黨中央遲未拍板，導致陳時中萌生不選念頭，讓前副總統陳建仁是夢幻活棋傳言，再度浮上檯面。

中央研究院第34次院士會議自今天起至7日舉行，約有近200名國內、外院士以實體或線上與會，將推選出第33屆院士暨名譽院士。

陳建仁以中研院院士身分出席，會前媒體提問是否會參與年底選舉、總統蔡英文是否有徵詢意見等，他僅以招牌微笑回應「謝謝大家，今天院士會議，平安、平安」。

蔡總統於開幕式致詞時表示，中研院是最高研究機關，院士會議是學術界盛事，這次有國內外多名院士透過視訊或遠道而來參與，為台灣的學術研究貢獻心力。

蔡總統表示，瑞士洛桑管理學院（IMD）公布「2022年IMD世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook），台灣在63個受評比國家中排名第7名，較去年進步1個名次，是2013年以來最佳表現，中研院功不可沒。

另外，蔡總統提到，對抗疫情，中研院也對全球帶來重要的貢獻，2019年公布人類史上第一張黑洞影像，來自台灣的團隊扮演重要角色，持續探索宇宙，讓世界看見台灣，照片現在仍放在辦公室中，相信台灣有堅強的實力，一定會更好。

蔡總統同時感謝中研院對政策的支持，如2050淨零目標，政府規劃2030年前投入新台幣9000億元經費轉型，中研院也參與研究，如地熱、海洋能、太陽能有初步成果，透過產官學持續合作，可以克服困難，完成目標。

蔡總統提到，中研院讓國際社會看見台灣，也展現對和平、民主的重視，如俄烏戰爭時，中研院發表反對任何以暴力方式破壞世界和平、侵害人權行為的聲明，並提供學術支持，為此表達謝意。蔡總統並提到，院士會議能在疫情下舉行，意義重大，希望台灣持續發展。

蔡總統離場時，媒體聯合提問，關於雙北選戰是否在等陳建仁、是否擔心衛福部長陳時中會拖累選情等問題，她僅微笑、揮手，未回答問題快步離開。

民進黨選對會擬於5日開會

民進黨選對會擬於明天(5日) 開會處理花東縣長提名，至於台北市布局，外界原看好衛福部長陳時中，但3日傳出因黨中央遲未拍板，導致陳時中萌生不選念頭，讓前副總統陳建仁是夢幻活棋傳言，再度浮上檯面。

民進黨布局年底選舉節奏，預計先完成徵召彰化縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣後，再處理雙北深水區。

新北市部分，民進黨立委羅致政3日表態無參選新北市長意願，強調真正的對手是時間，且按黨內時程加上選舉團隊組成，僅剩3個多月能打選戰。

台北市部分，聯合新聞網3日引述親近陳時中人士報導稱，前交通部長林佳龍堅持要選台北市，卻未見黨中央出面協調，並有人持續放風聲說總統蔡英文真正在等的人是陳建仁選台北市，讓陳時中淪為「備胎」，導致陳時中萌生退意。

陳建仁去年(2021年) 底入黨後，現成為黨內各方對雙北參選人組合的「夢幻」人選與活棋。面對新北市人選混沌不明，黨內有一派主張可以「複製蔡英文崛起路線」，讓陳建仁出戰新北市長侯友宜；若是贏了最好，輸了亦可補足戰力，問鼎2024。

但黨內另有聲音認為，陳建仁適合出戰台北市長，陳時中則繼續為防疫掌舵。不過，陳建仁日前表態仍熱愛學術研究，他同時盛讚陳時中是合適參選人，「台北市交到他手上，一定會更蓬勃發展」。

此外，也有黨內人士表示，陳時中的民調高，具有開拓中間票源能力、屬於黨內強棒，為何不能到新北市，與深陷恩恩案的新北市長侯友宜對決，這不失是一招「防疫英雄對上鐵漢警探」的好棋。

對此諸多傳言，英系人士指出，陳建仁從頭到尾都沒有要參選年底縣市長，陳時中仍是最被看好的台北市長人選；由於陳時中本來就是沒有一定要選的態度，因此當有人放出陳建仁適合出戰台北市長、蔡總統在等陳建仁的風向，支持陳時中的人馬當然會不滿、並出面回應。

民進黨立委吳思瑤則說，之前大家對陳時中的討論最高，陳建仁是「夢幻到不敢想像的名單」。她認為，民進黨身為執政黨，台北市這局非常重要，且這是有史以來機會非常大的一屆選舉；民進黨會審酌最好的時機、最好的人選，打贏選戰，外界不要給黨中央時間、空間的壓力。

民進黨新北市布局

林佳龍、潘孟安、林右昌被點名

民進黨年底選戰布局倒數計時，民進黨選對會預計5日開會，在處理花東縣長提名後，不排除直攻雙北深水區；新北市布局部分，民進黨立委羅致政3日表態不選，前交通部長林佳龍、屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌頻被點名。

民進黨決戰2022年選舉，目前尚有花蓮縣、台東縣、澎湖縣、新竹縣、金門縣、連江縣，以及重中之重的台北市、新北市未完成布局。

黨內人士指出，選對會預計5日再次開會，處理花東提名，花蓮縣長可望徵召總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）出戰；台東縣長以立委劉櫂豪呼聲高，但前台東立委賴坤成仍持續表態爭取提名。

選對會擬5日處理花東兩縣縣長提名徵召案後，連同此前拍板徵召的立委黃秀芳為彰化縣長參選人、總統府副秘書長李俊俋為嘉義市長參選人，一起送交6日中執會正式提名。

接下來，民進黨將進入處理雙北布局深水區，因屬重中之重，黨內有機會競逐的人馬紛紛表態。新北市長部分，民進黨立委羅致政3日已正式說明，他個人無參選意願，並對選戰節奏表達憂慮，認為時間是新北決勝關鍵。

民進黨新北市另一位資深立委吳秉叡3日則說，自己有意願，「若黨徵召出戰會全力以赴，但若黨中央徵召黨內其他優秀同志，也會百分百支持」。

此外，在新竹市長林智堅轉戰桃園市長後，黨內傳出聲音認為，執政成績亮眼的基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安，適合出戰新北市；甚而，前交通部長林佳龍與前副總統陳建仁也被點名出戰新北。

積極備戰台北市長的林佳龍，日前再次重申，不選新北市，強調新北市12席立委有9席民進黨立委優秀人才，已在牛棚練球很久，若有機會能代表民進黨出征，都是很好人選；潘孟安此前被媒體問及參選新北時均再三強調，目前以縣政為主，無此規劃。

黨內人士認為，新北提名時程因延遲，從「等一個人」到現在派系火花四射，面對羅致政宣布不選後局面，若林佳龍不選新北，或可改推同屬正國會的林右昌。

不過，另有黨內人士指出，林右昌行事穩健、思慮周密，早已表態全力輔選穩住基隆，不作他想；也因此，被黨內視為雙北布局活棋的陳建仁，再度被拿出來測風向，並強調可以「複製蔡英文崛起路線」。